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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 24 Января, 10:26 |
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Из Амурской области в Китай отправлено 390 000 тонн сои
В 2018 году в Амурской области, за счет введения в оборот залежных земель, в 1,6 раза увеличилась посевная площадь до 1 280 000 гектаров (более 790 000 гектаров было в 2010 году).
Полевой сезон 2018 года был непростым. Обильные осадки, переувлажнение сильно сдерживали ход уборочных работ в большинстве хозяйств Амурской области. Но, несмотря на это, валовый сбор зерновых культур составил в пределах 400 тысяч тонн в бункерном весе при средней урожайности по области 21 центнер с гектара. Наивысшая урожайность получена в Благовещенском, Бурейском, Ивановском, Константиновском и Тамбовском районах, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
В 2018 году «фирменная культура» Приамурья - соя - была размещена на площади 986 000 гектаров. Уборка проходила в тяжелейших условиях переувлажнения, по снежному покрову на фоне низких температур. Было задействовано 2400 зерноуборочных комбайна. При этом аграрии Приамурья смогли добиться достойного показателя по производству сои. Валовой сбор сои составил 1 180 000 тонн при урожайности 11,9 центнера с гектара на всю посевную площадь (без учета списанных площадей). Наибольшая урожайность отмечена в Тамбовском, Михайловском, Константиновском, Октябрьском и Ивановском районах.
За 11 месяцев 2018 года в Китай продано 390 000 тонн сои. Ожидаемый экспорт сои в КНР в текущем году составит свыше 400 000 тонн.
«В последние годы на территории области реализованы крупные инвестиционные проекты в сфере переработки сои, амурские переработчики демонстрируют высокие производственные показатели. За 11 месяцев 2018 года уже были превышены лучшие в истории области результаты 2017 года»,- говорит губернатор Амурской области Василий Орлов.
Темп роста производства соевого масла в 2018 году составил 125,8%, производства шрота – 125,1%, экспорта масла - 165% к соответствующему периоду 2017 года.
Столь впечатляющие результаты переработчиков стали возможны благодаря реализации инвестиционных проектов и строительству новых производственных мощностей. Основным драйвером роста является ООО «МЭЗ «Амурский», которое за счет модернизации увеличило мощности по переработке сои до 270 000 тонн в год, а также ввело в эксплуатацию линию по производству соевой муки. В настоящее время ведутся работы по II очереди завода - строительству цеха по производству соевого белкового изолята, мощность 10 000 тонн в год. Кроме того, в конце 2018 г. список переработчиков сои пополнился новым предприятием. ООО «Красная Звезда» Ромненского района завершило строительство маслоэкстракционного завода мощностью 100 тонн в сутки, ввод которого создает задел на будущее.
На реализацию мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области» в 2018 году сельхозтоваропроизводителям области оказана поддержка из федерального и областного бюджета в сумме 1299,4 млн. рублей, в том числе из областного бюджета - 355 млн.рублей.
Увеличение посевных площадей, сбора урожая, объема переработки сельхозпродукции дает региону рост количества рабочих мест и возможность обеспечивать жителей области экологически чистыми, более доступными по цене продуктами.
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