Принято решение не замораживать строительство космодрома Восточный

Власти решили не замораживать строительство космодрома Восточный, несмотря на множество уголовных дел вокруг стройки и невыполненные обязательства, заявил в среду журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева, пишет РИА Новости.

По его словам, вокруг космодрома сложилась "достаточно серьезная ситуация, связанная с тем, что строители [ПСО "Казань"] практически обанкротились, очень много материалов находятся в судах, контракты разрываются". Деньги, отметил Борисов, возвращаются, "но все это – длительный период".

Факт, отметил вице-премьер, в том, что строители не смогли выполнить "полный объем мероприятий, запланированный на первый этап очереди строительства".

И все же, по его словам, "принято решение не замораживать стройку, потому что, в противном случае, у нас произойдет рассинхронизация по мероприятиям, о которых я сказал: создание "Союз-5", СТК [сверхтяжелой ракеты] и "Ангары".

"Стройку продолжать, оптимизировать все объекты, которые были запланированы на первую очередь, дать предложение по обеспечению финансирования и начинать строительство объектов второй очереди", - рассказал Борисов.

Поручение президента не позднее 2023 года создать стартовый комплекс для ракет сверхтяжелого класса "должно быть выполнено", подчеркнул Борисов.

"И, безусловно, должен быть создан дублирующий комплекс для старта тяжелой "Ангары", тот, который уже сегодня существует в Плесецке", - добавил вице-премьер.