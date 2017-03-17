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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Российские компании могут бесплатно принять участие в Международной торгово-экономической ярмарке в г. Хэйхэ
Участие в партнёрской выставке дает возможность российским компаниям презентовать свою продукцию на международном рынке, расширить деловые контакты и наладить поставки. Выставка пройдёт в г. Хэйхэ, на острове Большой Хэйхэ, в Международном торговом центре с 20 по 23 мая. Заезд участников – 19 мая.
Китайская сторона предоставила квоту на участие в выставке на льготных условиях для 22-х российских компаний, представлять каждую может не более 2 человек.
Организационным комитетом в Хэйхэ бесплатно предоставляются стандартные выставочные места размером 3×4 м.
Расходы на проезд, питание, проживание, а также аренду оборудования в период участия в выставке российские участники несут самостоятельно.
Электронные формы заявок на участие размещены на сайте Амурской международной выставки-форума «АмурЭкспоФорум» www.expo.amur.info в разделе «Для участников».
Заполненные и подписанные заявки необходимо направить представителю министерства ВЭСТиП Амурской области Дмитрию Игоревичу Никольскому до 14 апреля 2017 года, телефон (4162) 22-44-15, электронный адрес nikolsky@vst.amurobl.ru
В 2016 году в Международной торгово-экономической ярмарке на острове Большой Хэйхэ участвовало 23 российских компании. Они выставляли мёд, кондитерские изделия, шоколадные конфеты, мясо птицы, безалкогольные напитки, биологически активные добавки, бытовую химию и косметику. Китайская сторона также предоставила им бесплатные места.
Досье "Дальневосточного капитала": Выставка «АмурЭкспоФорум» проводится в Благовещенске с 1992 года. Организаторами являются Правительство Амурской области и Администрация г. Благовещенска, оператором является компания «Игра». В мероприятиях выставки ежегодно участвует более 130 компаний России и Китая. В 2015 году «АмурЭкспоФорум» занял 1 место в номинации «Лучшее деловое событие года Сибири и Дальнего Востока» в региональном этапе Национальной премии Russian Event Awards. В 2017 году «АмурЭкспоФорум» вошёл в план мероприятий Ассоциации региональных администраций стран Северо-Восточной Азии (АРАССВА), это организация, объединяющая 80 региональных администраций. Она создана в целях укрепления внешних отношений между регионами и развития инвестиционного потенциала.
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