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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 26 Июля, 11:34 |
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Депутат Амурской области предложил не тратить деньги на выборы, а попросту переназначить действующего главу
К слову, предложение вызвало бурную реакцию народных избранников. После речи Белоногова многие аплодировали.
Отвечая на вопрос корреспондента ИА «Порт Амур», Анатолий Белоногов подчеркнул, что это вовсе не шутка: «Это серьезнейшее предложение. Зачем тратить деньги области на проведение выборов? Предполагается потратить, если не ошибаюсь, 40 миллионов рублей. Вот если бы федерация дала денег на проведение выборной компании, это другое дело».
По словам Белоногова, альтернативных кандидатур на пост главы региона он не видит.
— Никто из тех, кто мог бы пойти на выборы, участие в них принимать не собирается, — сказал Анатолий Николаевич. — Альтернатив все равно нет.
Тем более, по словам Белоногова, новый человек, придя к власти, может лишь навредить области. «Мы вот сейчас напринимали законов, пока он в этом разберется...»
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