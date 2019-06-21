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В Благовещенске открыли новый скейт-парк для любителей экстремальных видов спорта
Она расположена в привычном для молодежи месте – на территории ОКЦ. Раньше здесь уже был небольшой скейт-парк, но со временем он пришел в негодность. Как отметили на церемонии открытия, новый парк создан с учетом мнений молодежи, которая увлекается катанием на скейтах, роликах, самокатах. На площадке установлена система видеонаблюдения. Всего на работы по обустройству спортивного объекта было направлено шесть миллионов рублей из городского бюджета, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
В церемонии открытия нового скейт-парка принял участие губернатор Амурской области Василий Орлов, который был одним из инициаторов возведения объекта.
"ОКЦ – это большое общественное пространство, и такая площадка для молодежи, увлекающейся экстремальными видами спорта, будет смотреться здесь очень уместно. Я надеюсь, ребята оценят этот парк по достоинству. Руководству очень важно обратить пристальное внимание на вопросы безопасности – это должно быть в приоритете. Также необходимо поддерживать диалог с теми, для кого этот парк создан, прислушиваться к их предложениям и новым идеям", - отметил глава Приамурья.
Василий Орлов подчеркнул, что в Приамурье уделяется много внимания вопросам развития спорта. Так, накануне в Благовещенске состоялось открытие центра уличного баскетбола по программе компании "СИБУР". Компания "Газпром" осуществила строительство 15 стадионов в разных районах области. А в планах – возведение физкультурно-оздоровительных комплексов в Благовещенске, Тынде, Магдагачи, Тамбовке.
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