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Дальневосточный заповедник "Бастак" и китайский "Бачадао" договорились о сотрудничестве
Российский заповедник «Бастак» и китайский «Бачадао» заключили соглашение о сотрудничестве.
Документ был подписан в рамках «Стратегии создания трансграничной сети особо охраняемых природных территорий бассейна реки Амур» на совместной встрече представителей заповедников «Бастак» и «Бачадао» в Биробиджане. Официальный визит китайской делегации в государственный природный заповедник «Бастак» состоялся с 11 по 14 сентября. На совещании обсуждались актуальные вопросы сотрудничества — проблемы сохранения биоразнообразия Среднего Амура, совместных научных исследований, эколого-просветительских мероприятий, механизмы взаимодействия и перспективы развития двухсторонних отношений Гости из Китая посетили территорию заповедника и приняли участие в выездном семинаре по развитию познавательного экологического туризма на особо охраняемых природных территориях.
«Надеемся, что сотрудничество с заповедником «Бачадао» будет не менее плодотворным, чем с природоохранным резерватом «Хунхэ» (КНР), с которым «Бастак» взаимодействует с 2014 года. Благодаря совместной работе проведены экспедиции по изучению ихтиофауны и орнитофауны, мониторинг дальневосточного аиста и черного журавля, геоботанические исследования, выпущена книга «Позвоночные животные заповедников «Бастак» и «Хунхэ» с переводом видовых названий на 4 языках, ведется программа по кольцеванию и изучению миграции дальневосточного аиста с помощью GPS-передатчиков, — комментирует старший координатор проектов по ООПТ Амурского филиала WWF России, к.б.н. Анна Сердюк (Барма), секретарь координационного совета директоров заповедников и нацпарков юга Дальнего Востока. — Всемирный фонд дикой природы целенаправленно вкладывает средства в поддержку трансграничных инициатив природоохранных резерватов. Такая работа — мониторинг видов, охрана территорий, просвещение населения на обоих берегах Амура, — должна вестись по общему плану, по единым методикам. В этом случае значительно повышается эффективность природоохранных мероприятий, очень важных для сохранения бассейна реки в целом».
Заповедник «Бачадао» расположен в провинции Хейлунцзян, КНР, в пойме Амура. Он был основан в 1999 году, в 2003 году признан национальным резеватом и взят под охрану государством. Заповедная территория «Бачадао» уникальна своими водно-болотными угодьями, сочетающими как открытые водные ресурсы, так и природные системы прибрежных угодий и островов. Она объединяет более 50 больших и малых островов, общей площадью 32 014 га.
Заповедник «Бастак» расположен на юге Дальнего Востока, на территории Еврейской автономной области. Образован в 1997 году, общая площадь составляет 127 094,5 га. Кластерный участок заповедника (образован в 2011 г.) расположен в пойме р. Амур. Уникальные заповедные водно-болотные угодья в среднем течении Амура служат местом гнездования редких водных и околоводных птиц, таких как дальневосточный аист, черны журавль, гусь сухонос. Заповедная территория имеет важное значение для охраны перелетных птиц, так как расположена на крупном пролетном пути Восточной Азии. В водоемах кластерного участка отмечено более пятидесяти видов рыб. С весны по осень в озерах, протоках нерестится и кормится большинство представителей ихтиофауны реки Амур.
Подписание настоящего соглашения о сотрудничестве, по сути, стало продолжением на новом этапе уже существовавших ранее дружеских трансграничных взаимоотношений. Как сообщили в «Бастаке», в 2007 году между заповедниками «Бастак» и «Бачадао» было подписано соглашение о двустороннем сотрудничестве, состоялся обмен делегациями, совместное участие во Первом Всекитайском экологическом форуме в городе Цзямусы. Однако изменение статуса заповедника «Бачадао» и последовавший длительный переходный период привели к снижению активности.
«Подписание соглашения между заповедниками «Бастак» и «Бачадао» имеет огромное значение, мы от слов мы перейдем к делу, к совместной работе. Традиционно это научные исследования, эколого-просодическая деятельность, вопросы, связанные с охраной заповедных территорий, а самое главное — к обмену информацией в каждой из этих сфер, — комментирует заместитель директора по науке заповедника «Бастак», к. б.н. Тамара Рубцова. — Если говорить о науке, то, как мы выяснили на «круглом столе», китайским коллегам наиболее интересны орнитологические исследования, касающиеся обитания дальневосточного аиста как на территории «Бачадао», так и за его пределами, в том числе в двух кластерах заповедника «Бастак», а также особенности обитания и биологии бурого и гималайского медведей. Учитывая то, что заповедник «Бачадао» расположен на побережье реки Амур, на островах, немного выше по Амуру кластерного участка «Забеловский» заповедника «Бастак», и уже более 15 лет мы проводим мониторинг ихтиофауны, наши специалисты предложили совместно продолжать ихтиологические исследования. Кроме этого, будет вестись мониториг редких видов растений, наприемер, лотоса Комарова — специалисты заповедника «Бастак» и Института комплексного анализа региональных проблем имеют уже 7-летний опыт по мониторингу данного вида и нам есть чем поделиться с китайскими коллегами».
Как отметила Тамара Рубцова, совместная работа будет направлена на сохранение биологического разнообразия долины и поймы на правобережье и левобережье Амура, проведение сравнительного анализа и определения путей сохранения как отдельных видов, так и экосистемы в целом. Окончательный план совместной деятельности будет утвержден в октябре, по время ответного визита спекциалистов заповеденика «Бастак» в «Бачадао».
Международное сотрудничество заповедников осуществляется на средства Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF России) в раках программы «Сохранение биоразнообразия пресноводных экосистем бассейна реки Амур».
На фото — подписание Соглашения о сотрудничестве: Павел Збань, заповедник «Бастак», и Ван Шэнюань, заповедник «Бачадао».
Фото предоставлено заповедником «Бастак.
- Дальневосточный заповедник "Бастак" и китайский "Бачадао" договорились о сотрудничестве
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