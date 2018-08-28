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Пятница| 14 Сентября, 16:58 |
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В Амурской области начнется производство крашеного силикатного кирпича
"Правительство Амурской области оказало меры господдержки для того, чтобы завод восстановился и приступил к выпуску кирпича. Сначала выпускали до 30 млн условного кирпича в год, сейчас свыше 40 млн условного кирпича в год и темпы будут увеличиваться. Завод начинает стабильно работать, на нем трудятся более 300 человек, в основном – жителей Белогорья. Мы видим, что затраченные государством средства работают», - подчеркнула губернатор Олег Кожемяко.
Благовещенский завод строительных материалов является единственным крупным производителем силикатного кирпича на Дальнем Востоке и единственным градообразующим предприятием в Белогорье. Продукция завода обладает высокой прочностью, звукоизоляцией, белый кирпич экологически безопасен, т.к. изготавливается из качественных природных материалов, к тому же срок эксплуатации домов, возведённых из этого материала, превышает сто лет. Сегодня на заводе осваиваются новые технологии по производству газосиликатных блоков. Олег Кожемяко рассказал, что при условии подписания договора с Роскосмосом о применении этого вида стройматериалов при строительстве нового городка на космодроме «Восточный», правительство области окажет дополнительную поддержку для внедрения этой технологии.
Губернатор обсудил с руководством холдинга «Амурстрой», который является и производителем стройматериалов, и застройщиком, варианты расширения рынка применения кирпича в Приамурье за счёт обучения каменщиков самим предприятием – на базе профессионально-технического училища. «Эти ребята будут иметь гарантированную работу, за счёт средств предприятия получать повышенную стипендию. После получения профобразования они будут применять свои теоретические знания на практике при работе с этим видом материалов, что востребовано рынком. Сегодня в области практически нет каменщиков, и на строительство с использованием кирпича мы вынуждены привлекать иностранных рабочих, которые не работают в зимний период, из-за чего стройки замораживаются», - рассказал Олег Кожемяко.
Благовещенский завод строительных материалов работает уже свыше полувека. В 2010 году предприятие, объявленное банкротом, перешёл холдингу «Амурстрой». Тогда на нём было устаревшее оборудовании, которое отслужило более 30 лет. Сегодня здесь проводится модернизация, в которую вложено уже около 100 млн. рублей, расширяется ассортимент выпускаемой продукции. Инвестиционную программу предприятия поддержали региональные власти. На заводе запустили современную кирпичную прессовальную машину, новую линию по производству газосиликатных блоков, автоклановое производство. В следующем году планируется установка гидравлического пресса производства Германии. Основной объём стройматериалов завода сегодня выпускается для амурских фирм, но среди покупателей также компании со всего Дальнего Востока.
Также глава региона осмотрел заводскую котельную, которая обеспечивает теплом и водоснабжением верхний посёлок, общеобразовательную школу и школу искусств, сообщает Портал Правительства Амурской области.
"Дальневосточный капитал".
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