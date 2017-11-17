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Амурская область вошла в тройку лидеров среди субъектов ДФ по привлечению инвестиций
Свою лепту внесло и Амурское агентство по привлечению инвестиций, которое привлекло в регион проектов на общую сумму 1,2 млрд рублей.
"Мы смогли привлечь в регион проекты, общий объем инвестиции которых составляет более 1,2 млрд. рублей. Самый мелкий проект - цех по производству облицовочного кирпича в Белогорске, крупный – завод металлоконструкций в Свободном. Проекты обеспечат создание порядка 500 новых рабочих мест", - рассказал Павел Пузанов, директор Агентства по привлечению инвестиций Амурской области.
В агентстве помогают на всех этапах, начиная от формулировки идеи до её воплощения, минуя административные барьеры. За год работы на сопровождение в агентство обратились 56 предпринимателей. Благодаря сопровождению в агентстве в 2017 году в ТОР «Белогорск» появились предприятия по переработке древесины и масел. В скором времени еще 6 проектов готовятся получит статус резидента ТОР, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Основная цель создания агентства - работа с нашим малым и средним бизнесом. Ведомство помогает амурскому бизнесу понять, где разместить свое производство, как упаковать проект для получения статуса резидента опережающего развития, как получить меры поддержки», - рассказала министр экономического развития Амурской области Светлана Балова.
Предприниматели Приамурья могут подать заявку на сопровождение через инвестпортал. Данный интернет-ресурс вошел в тройку победителей по рейтингу Рунета среди некоммерческих и государственных организаций. Сайт посетили уже более 36-ти тысяч пользователей.
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