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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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25 Февраля 2013, 15:15 | Регион сегодня
В супермаркетах столицы Амурской области появились лягушачьи лапки
Ранее жители Благовещенска могли полакомиться этим деликатесом только в приграничном китайском Хэйхэ.
Различного рода морскими деликатесами уже никого не удивишь, однако в продаже появились гребешки, которые спрятаны в морские раковины. Упаковка морских гадов обойдется примерно в 150 рублей. За уже готовых, но замороженных улиток весом 125 граммов, придется выложить уже более 400 рублей.
Особым спросом пользуются у амурчан знаменитые лягушачьи лапки. Две упакованные конечности земноводного стоят около 180 рублей. Правда, найти их на прилавках нелегко. Жители Благовещенска, знающие толк в деликатесах, быстро раскупили новый продукт.
Сколько стоит такое блюдо в Китае? Как употреблять лягушачьи лапки? Ответы на эти вопросы читайте в материале амурских журналистов на сайте portamur.ru.
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Комментарии
ну ещё собак и кошек начните жрать, тогда уже и на иероглифы можно переходить
Да ну нафиг, дороговато за две лапки. Кому как, но мне проще пару раз в год съездить в Хуньчунь, где и поесть лягушачьи лапки ))) и на десерт взять жареного шелкопряда )))))
можно в магазине купить, их давно продают. Эка невидаль. А можно и самому насобирать и приготовить прямо на природе
скоро квакать начнут)))
Ква-ква , уже на ногах перепонки растут и в болота тянет , прощайте люди добрые .
Если 125 грамм стоит более 400 рублей, то килограмм получается 4000 рублей, это что за цены такие.
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