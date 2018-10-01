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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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От Дальнего Востока в список Владимира Путина вошел Олег Кожемяко
Новый список представителей существенно отличается от прошлогоднего. Тогда от Дальнего Востока в президиум входил губернатор Приморья Владимир Миклушевский, теперь же его место занял глава Приамурья Олег Кожемяко.
По информации, размещенной на официальном сайте главы государства kremlin.ru, президент утвердил президиум Государственного совета в следующем составе: губернатор Астраханской области Александр Жилкин, губернатор Амурской области Олег Кожемяко, глава Ханты-Мансийского автономного округа Югры Наталья Комарова, глава республики Северной Осетии Алании Таймураз Мансуров, губернатор Омской области Виктор Назаров, глава Саратовской области Валерий Радаев, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Республики Карелия Александр Худилайнен.
Ранее ни один из перечисленных лидеров регионов в президиум не входил.
Напомним, в прошлом году Олег Кожемяко возглавлял рабочую группу Госсовета РФ по вопросам повышения уровня экономического и демографического развития Сибири и Дальнего Востока на основе реализации долгосрочных государственных программ, сообщает Portamur.ru.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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Наши партнерыLoading...RedTram30 Августа 2018, 10:30Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
Это следовало ожидать! Уж слишком пиариться Миклушевский и его команда, а это всегда настораживает.
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