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Главной темой "АмурЭкспоФорума-2019" станет развитие приграничных территорий
"Российско-китайская ярмарка - пространство для тебя" - так звучит слоган. Такое решение было озвучено на заседании оргкомитета в Правительстве Амурской области.
Накануне подготовку к проведению мероприятия обсудили на встрече с делегацией Народного Правительства г. Хэйхэ. Китайская сторона подтвердила готовность принять участие в выставке в ранее обговоренные даты. Таким образом, в 2019 году международная выставка-ярмарка пройдет с 24 по 26 мая. Площадкой, как и прежде, остается Общественно-культурный центр. Также китайская сторона поддержала идею сделать главной темой форума - пространственное развитие приграничных территорий, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
«В этом году мы отмечаем 70-летие установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, проходят мероприятия в рамках перекрестных Годов межрегионального сотрудничества. Взаимоотношения двух стран сейчас находятся на очень высоком уровне, активно ведется строительство объектов трансграничной инфраструктуры, намечены большие планы по дальнейшему совместному развитию. Форум станет хорошей площадкой для того, чтобы показать перспективы комплексного развития приграничных территорий не только нашим ближайшим соседям, но и нашим внешним партнёрам. Мы активно приглашаем гостей из Центральной России, впервые в этом году участие в выставке примут представители Екатеринбурга», - рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.
С 2016 года международная выставка-ярмарка «АмурЭкспоФорум» проводилась в рамках «Российско-китайской выставки приграничных городов». Однако организаторами принято решение изменить формат мероприятия: с этого года выставка будет проходить поочередно сначала на одном, а затем на другом берегу Амура.
«Поддерживаем такое решение. Несмотря на то, что в этом году выставка пройдет только в Благовещенске, мы приложим всевозможные усилия, чтобы поддержать мероприятие и принять в нем активное участие. Это наше общее дело. Что касается масштабов, радует, что с каждым годом география расширяется. Интерес проявляют не только компании из провинции Хэйлунцзян, есть желающие из других территорий Китая», - отметил председатель комитета по делам международной торговли г. Хэйхэ Чжан Цзюньпэн.
На заседании оргкомитета обсудили организационные моменты, а также выставочную часть и деловую программу «АмурЭкспоФорума-2019». Особое внимание в этом году планируется уделить направлению экспорта. На выставке будет представлен павильон амурских экспортеров, на котором не только презентуют свою продукцию, но и подготовят для гостей интерактивную составляющую. Отдельную информационную площадку выделят для презентации действующих и перспективных туристических маршрутов, а также крупных событийных мероприятий региона.
В рамках деловой программы планируется провести большой форум, где обсудят стратегические планы по развитию приграничных территорий, расскажут об основных направлениях дальнейшего сотрудничества, с учетом запуска крупных проектов трансграничной инфраструктуры. Также запланировано проведение b2b-встреч представителей российского и китайского бизнеса.
Заявки на участие в «АмурЭкспоФоруме» уже подали 55 компаний из Благовещенска и других городов Амурской области, Владивостока, Екатеринбурга, Барнаула и Московской области, а также из КНР. Как и прежде, на выставке будет представлено пять тематических направлений: ТехЭкспо, СтройЭкспо, БизнесЭкспо, ПродЭкспо и ТурЭкспо.
В 2019 году также пройдет смотр-конкурс на медаль «АмурЭкспоФорума». В прошлом году в нём участвовало 8 компаний с 20 видами товаров. На время подготовки и проведения форума будут привлечены несколько десятков волонтеров, в том числе студентов, старших курсов со знанием китайского языка.
Заявки на участие в «АмурЭкспоФорум-2019»принимаются до 22 апреля. Форма размещена на официальном сайте expo.amur.info в разделе «Документы». Заявки можно направлять на электронный адрес amurexpoforum@mail.ru, а также по адресу: ООО «Компания «Игра», г. Благовещенск, ул. Шимановского, 78. Тел./факс (89145) 38-03-32.
Информацию по деловой программе можно получить в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области по тел.: 8(4162) 22-44-15
Досье "Дальневосточного капитала": Амурская международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум» проводится в Благовещенске с 1992 года. Организаторами являются Правительство Амурской области и Администрация г. Благовещенска. В форуме ежегодно участвуют организации, официальные делегации из регионов России и зарубежных стран. За время проведения «АмурЭкспоФорум» не раз получал высокие оценки экспертов, а также получил I место в номинации «Лучшее деловое событие года Сибири и Дальнего Востока» в региональном этапе Национальной премии Russian Event Awards.
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