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25 Мая 2017, 10:01 | Регион сегодня

"АмурЭкспоФорум-2017" приступил к деловой программе

25 мая в Амурской областной научной библиотеке пройдёт IV ежегодная выставка-конференция "Развитие механизмов финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в Амурской области – один из ключевых факторов улучшения инвестиционного и предпринимательского климата в регионе".

Организаторами являются Амурское региональное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Центр развития малого и среднего предпринимательства» при поддержке и участии Правительства Амурской области.

Участники выставки-конференции: предприниматели Амурской области и города Благовещенска, представители общественных объединений предпринимателей, участники рынка услуг для малого и среднего предпринимательства, муниципалитеты, оказывающие финансовую поддержку в рамках муниципальных программ, коммерческие банки, заинтересованные в оказании банковских услуг предпринимателям в Амурской области, организации, оказывающие бухгалтерские, аудиторские, юридические консультационные услуги амурским предпринимателям.

Цель выставки-конференции: способствовать улучшению инвестиционного и предпринимательского климата в Амурской области, расширению спектра и доступности государственных и муниципальных программ финансовой поддержки, банковских и сопутствующих продуктов и услуг для малого и среднего бизнеса путем предоставления возможности муниципалитетам, коммерческим банкам и другим участникам рынка финансовых и консультационных услуг распространить информацию о предлагаемых продуктах и услугах непосредственно среди потенциальных клиентов и обслуживающих их организаций, а предпринимателям – получить такую информацию и необходимые консультации непосредственно у участников выставки.

Время и место проведения: 25 мая 2017 г., Амурская область, г.Благовещенск, ул.Ленина, 139, Амурская областная научная библиотека им. Н.Н.Муравьева-Амурского.

Порядок проведения:

1.Выставка финансовых, банковских продуктов и услуг, областных и муниципальных программ поддержки: 1-й этаж зал №1, с 12-00 до 16-00.

2.Конференция (доклады, презентации, выступления, ответы на вопросы, свободное обсуждение): конференц- зал, с 13-00 до 15-30.

Для посетителей вход бесплатный, организуется регистрация.

Контактное лицо: исполнительный директор Амурского РО «ОПОРЫ РОССИИ» Сержанова Анастасия Васильевна, тел: +7 914 5582192, e-mail: opora-amur@mail.ru         

Вопросы об участии в выставке «АмурЭкспоФорум-2017» принимаются по адресу: ООО «Компания «Игра», г. Благовещенск, ул. Шимановского, 27, 3 этаж, каб. 315, тел. 38-03-32, 8-914-580-77-87, 8-924-673-05-04. По деловой программе – по тел. 22-44-15.

www.expo.amur.info

 

ПРОГРАММА

Выставка           с 12-00 до 16-00

Конференция    с 13-00 до 16-30  модератор Белобородов Борис Леонидович, председатель Амурского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

13-00 – 13-10 открытие конференции, приветственное слово, Донец Андрей Иванович, заместитель председателя правительства Амурской области

13-10 – 13-20 доклад-презентация, Балова Светлана Игоревна, министр экономического развития

13-20 – 13-35 доклад-презентация «Действующие программы и механизмы государственной  поддержки малого и среднего предпринимательства», Дмитриенко Сергей Михайлович, министр внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства

13-35 – 13-45 доклад, Казаков Юрий Григорьевич, начальник отдела по работе с малыми формами хозяйствования министерства сельского хозяйства

13-45 – 13-55 доклад-презентация «Об услугах Агентства Амурской области по привлечению           

инвестиций. Комплексное сопровождение проектов», Пузанов Павел Игоревич, директор Агентства по привлечению инвестиций Амурской области

13-55 – 14-05 презентация, Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области

14-05 – 14-15 презентация, поддержка малого бизнеса в г.Благовещенске, Кузьменко Наталья Сергеевна, зав.сектором развития предпринимательства управления экономики Администрации г.Благовещенска

14-15 – 14-25 презентация, Промсвязьбанк

14-25 - 14-35 презентация, Сбербанк

14-35 – 14-45 презентация, Азиатско-Тихоокеанский банк

14-45 – 15-00 кофе-брейк

15-00 – 15-10 презентация, Росбанк

15-10 – 15-20 презентация, Хэйхэский сельский коммерческий банк, КНР

15-05 – 15-15 выступление, опыт сотрудничества с банками при кредитовании сделок по закупу

автомобильной техники, Елисеев Алексей Анатольевич, директор ООО «Теория Бизнеса»

15-15 – 15-25 презентация, типичные бухгалтерские ошибки при оформлении кредитов, Зарукина Светлана Витальевна, судебный эксперт, аналитик хозяйственной деятельности предприятий,  заместитель генерального директора ООО «Бизнес-Советникъ»

15-25 – 15-35 презентация, микрофинансирование малого бизнеса, Давыдов Сергей Анатольевич

генеральный директор Амурского регионального бизнес-центра «Содружество»

15-35 – 15-45 презентация, «Потребительский кредит – альтернатива коммерческому?» Максимова Татьяна Викторовна, директор ООО «Аудит- Дальний Восток»

15-45 – 15-55 презентация, «Помощь в сопровождении торгов с государственными заказчиками»,  Демихов Павел Сергеевич, менеджер Удостоверяющего центра ЗАО «КАЛУГА-АСТРАЛ»

15-55 – 16-05 презентация, Трошин Алексей Геннадьевич, заместитель руководителя Управления ФНС России по Амурской области

16-05 – 16-15 выступления, свободное обсуждение

16-15 – 16-30 подведение итогов, награждение участников,

                       Дмитриенко Сергей Михайлович, министр внешнеэкономических

                       связей, туризма и предпринимательства,

                       Белобородов Борис Леонидович, председатель Амурского регионального

                       отделения «ОПОРА РОССИИ».

 

Журнал "Дальневосточный капитал". 

 

 

 

 

 

Теги: АмурЭкспоФорум 


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