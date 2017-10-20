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Среда| 25 Октября, 20:44 |
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На Камчатке на реке Сопочная будет построен речной причал
«Производство продукции разместится в районе промысла основных видов сырья. На побережье Охотского моря практически нет оборудованных мест, куда судам можно зайти для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Поэтому завод будет построен в устье реки Сопочная. Судно сможет войти в реку и выгрузить свежую или живую рыбу. Чем свежее рыба поступает на производство, тем лучше продукт получается, не нужно лишний раз размораживать», – рассказал генеральный директор ООО «Охотское» Олег Броневич.
Как отметил глава компании, строительство такого капитального сооружения, как собственный причал случай для Камчатки нетипичный. «Пока это редкость: затратно и требует времени. Большинство инвесторов пытаются строить заводы рядом с бывшими предприятиями советской эпохи и использовать ранее созданную инфраструктуру. Мы идем другим путем. Для нас важно, чтобы рыба поставлялась на завод живой. Она будет доставляться до места обработки в трюмах и поступать на предприятие с использованием рыбонасосов», – уточнил он.
Постановление о расширении границ ТОР «Камчатка» подготовлено Минвостокразвития России и проходит согласование с федеральными органами власти. Предполагается, что режим ТОР получат Соболевский, Усть-Камчатский, Быстринский, Карагинский, Олюторский, Тигильский и Усть-Большерецкий районы
«Семь муниципальных образований, с 16 проектами и с объёмом инвестиций примерно 50 млрд рублей. Как только будет принято решение о расширении территории, будем работать с инвесторами», - сообщил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.
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