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25 Ноября 2016, 12:38 | Регион сегодня |

Уникальный беспилотник "наблюдает" за строительством Амурского газоперерабатывающего завода

Площадка строительства Амурского газоперерабатывающего завода (заказчик и инвестор проекта – "Газпром переработка Благовещенск", управление проектом – НИПИГАЗ) стала одним из первых в России масштабных строительных объектов, где используется технология аналитики на основе данных, полученных с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Таким образом, НИПИГАЗ внедряет инновационный подход к мониторингу строительных работ, позволяющий минимизировать ошибки и подойти к процессу с большей объективностью, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.

В течение полугода площадка Амурского ГПЗ еженедельно сканировалась с помощью дрона. Данный вид работ осуществляет компания TraceAir, специализирующаяся на аналитике строительных процессов и контроле участков особой важности.

Полученные в ходе съемки данные обрабатывает уникальная программа, которая преобразует их в фотографический план местности и точное облако точек с привязкой к координатам, рассчитывает значения площади и периметра, объемы насыпи и выемки грунта, автоматически сравнивает с проектной поверхностью, находя расхождения, а затем формирует отчет, помогающий сотрудникам НИПИГАЗа следить за ходом работ и контролировать их по ряду параметров.

В ноябре на площадку Амурского газоперерабатывающего завода был доставлен новый уникальный беспилотник самолетного типа с камерой большего разрешения и установленным на борту геодезическим приемником. Он был изготовлен в Ижевске на заводе, специализирующемся на производстве беспилотных аппаратов, которые используют МЧС и другие крупные заказчики. Продолжительность полета нового беспилотника составляет до 4 часов. Устройство может работать в диапазоне температур от -40 до +40 градусов по Цельсию.

Новый беспилотник уже прошел тестовые запуски. Он имеет более технологичные, по сравнению с дроном, GPS-приемники на борту, что позволит получать более точные GPS-координаты фотографирования. Самолет имеет мощную камеру и большую скорость движения от 65 до 120 километров в час, за счет чего облет площадки будет осуществляться на одном запуске, при этом точность фотографического плана местности и облака точек увеличатся, позволяя получать более качественные данные о прогрессе и качестве выполненных работ.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Газпром переработка Благовещенск 


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