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Международный аэропорт Хабаровск переходит на летнее расписание
В последнее воскресенье марта международный аэропорт Хабаровск (Новый) переходит на весенне-летнее расписание. Традиционно в этом сезоне добавляются рейсы на популярном у жителей Дальнего Востока московском направлении, а также осуществляется выполнение полетов на маршрутах, связывающих Хабаровск с городами-курортами и ключевыми туристскими центрами запада страны и зарубежья.
С 25 марта вводится в действие обновленное в соответствии с сезонными потребностями пассажиров расписание главной воздушной гавани Дальневосточного федерального округа.
В связи с увеличивающимся в летнем сезоне спросом на полеты по маршруту Хабаровск – Москва, количество рейсов на этом направлении будет достигать четырех в день.
В частности, авиакомпания "Аэрофлот" будет выполнять два рейса ежедневно. Постоянным пассажирам необходимо обратить внимание на изменение времени вылета из Хабаровска. В осенне-зимний период они отправлялись в Москву в 14.25 по местному времени. С 26 марта утренний рейс выполняется по следующему графику: прибытие из Москвы в 07.45, вылет в обратном направлении в 09.45 по местному времени. Второй рейс прибывает в Хабаровск в 11.35 и отправляется в столицу РФ в 13.45 ежедневно, кроме вторника (во вторник вылет по расписанию в 13.40).
Продолжает выполнение полетов по маршруту Хабаровск – Москва авиакомпания "Россия" (ГК Аэрофлот) с увеличением частоты с четырех раз в неделю до ежедневных.
Также в летний сезон планирует нарастить количество выполняемых рейсов с двух до пяти в неделю авиаперевозчик Nordwind.
Актуальное для дальневосточников направление открывает АК "Уральские авиалинии" – с 28 мая перевозчик начинает выполнять полеты в Сочи с посадкой в Иркутске.
Возобновятся полеты и на других популярных южных направлениях. Рейсы в Краснодар с промежуточной посадкой в Иркутске будет выполнять с 21 мая по понедельникам АК "Уральские авиалинии". Авиакомпания Nordwind 19 июня откроет сообщение с Симферополем, с отправлением еженедельно по вторникам, частота рейсов по этому направлению относительно летней навигации предыдущего года увеличивается вдвое.
В летнем сезоне-2018 компания "Уральские авиалинии" будет выполнять три рейса в неделю в Санкт-Петербург, сохранив два рейса в неделю с посадками в Новосибирске и Екатеринбурге, и дополнив расписание одним еженедельным рейсом с посадкой в Екатеринбурге.
На одном из популярных внутрироссийских маршрутов Хабаровск – Новосибирск авиаперевозки будут ежедневно выполнять компании "Аврора" (ГК Аэрофлот) и S7, а также дважды в неделю "Уральские авиалинии" и один раз в неделю – "ИрАэро".
Летом нынешнего года сообщение между Хабаровском и Улан-Удэ будет выполняться чаще, чем в 2017 году – четыре раза в неделю за счет появления на этом направлении еще одного перевозчика: вместе с "ИрАэро" здесь теперь будет работать авиакомпания "Якутия".
Традиционно, региональные авиаперевозчики запланировали сезонное увеличение частоты рейсов и географии полетов в места популярного отдыха на Дальнем Востоке, в том числе запланировано выполнение полетов в город Дальнереченск Приморского края.
На актуальном в течение всего года зарубежном направлении Хабаровск – Сеул частота полетов увеличится до 10 рейсов в неделю. При этом АК "Аврора" (ГК Аэрофлот) с 25 марта возобновляет рейсы в Пекин с частотой два раза в неделю (аналогично расписанию летней навигации в 2017 году). Также вновь будут выполняться полеты в Чонджу и Янъян (Республика Корея).
В настоящее время расписание весенне-летней навигации международного аэропорта Хабаровск принципиально сформировано, однако в ближайшее время возможно появление новых рейсов на востребованных в отпускной сезон направлениях. Более подробную информацию о сезонном расписании можно будет получить на официальном сайте аэропорта и в кассах воздушной гавани, а также в авиакомпаниях.
Запланированные на период летней воздушной навигации масштабные работы в международном аэропорту Хабаровск по трем направлениям: строительство нового терминала внутренних авиалиний, реконструкция международного терминала и модернизация аэродромного комплекса не повлияют на производственную деятельность аэропорта.
Журнал "Дальневосточный капитал"
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