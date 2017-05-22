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26 Мая 2017, 17:40 | Регион сегодня

В Благовещенске открылась Международная выставка-форум "АмурЭкспоФорум-2017"

26 мая в Благовещенске открылась трёхдневная международная выставка-форум "АмурЭкспоФорум-2017". Она по традиции разместилась на площади Общественно-культурного центра (ул. Ленина, 100) и в здании.

В выставке примут участие 128 компаний из Амурской области, Хабаровского и Приморского краев, Московской области, Ижевска, Республики Саха (Якутии), Биробиджана и других территорий. Заполняемость выставки не меньше, чем в прошлом году. Треть участников – новички.

Выставочная часть

Задействованы все 5 основных разделов выставки – ТехЭкспо, СтройЭкспо, БизнесЭкспо, ПродЭкспо, ТурЭкспо. Несколько экспозиций будет представлено в новом разделе ЭкоЭкспо, который появился в соответствие с главной темой – Годом экологии в России. В частности, на уличном стенде компании «ЭкоЛайф» будут представлены экономичные подземные урны для раздельного сбора мусора, которые можно устанавливать в парках, возле автобусных остановок и в других общественных местах.

Самые крупные экспонаты будут представлены на парковке для грузовой техники, эта зона в этом году расширилась до 100 кв.м. Свои автомобили, бульдозеры и погрузчики представит «Уральская марка».

Все три дня на «АмурЭкспоФоруме» будут проходить дегустации мясных и колбасных изделий, рыбы, мёда, выпечки и многого другого. Продуктовая зона размещена в уличных палатках.

На выставке можно получить услуги многих банков и госучреждений, для всех желающих будет организована регистрация на Едином портале государственных услуг.

Продолжительность работы выставки – с 10 до 18 часов. Здание ОКЦ будет открыто для посетителей после 11.30, когда завершится обход экспозиций правительственной делегацией.

Деловая часть

В рамках «АмурЭкспоФорума-2017» запланирована и насыщенная деловая программа. Пройдёт три мероприятия. В 11.30 в ОКЦ состоится презентация торгово-экономического сотрудничества Амурской области и провинции Хэйлунцзян. Её организаторами являются Правительство Амурской области и Народное Правительство провинции Хэйлунцзян. Это самое крупное совещание по числу участников за всю историю форума, на него соберутся представители 93 компаний из провинции Хэйлунцзян и более 100 российских бизнесменов. Встреча пройдёт в формате В2В, то есть в режиме плотного общения по экономическим секциям. Китайскую сторону интересует развитие совместных проектов по строительству автомобильного моста Хэйхэ-Благовещенск, восточный маршрут российско-китайского газопровода, комплекс по хранению и переработке нефтепродуктов, а также ТОР «Белогорск» и «Приамурская». Представители провинции Хэйлунцзян предлагают сотрудничество в сфере добычи полезных ископаемых, развития глубокой переработки сельзохпродукции, в сфере обработки древесины, туризма и зимних видов спорта. Это приграничное сотрудничество рассматривается как продолжение форума «Один пояс - один путь», который прошел в мае в КНР при участии российского президента Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпиня. Задачами этой работы являются развитие международных экономических отношений и установление стабильного политического положения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Совместно с Китайской Народной Республикой реализован крупный инвестпроект - нефтепровод «Восточная Сибирь - Тихий океан». В рамках реализации Восточной газовой программы ведутся  подготовительные работы по строительству магистрального газопровода «Сила Сибири», который пройдет по территории Амурской области от границы с Республикой Саха (Якутия) до города Благовещенска. Проект важен для обеспечения стабильных поставок природного газа в Китай. Китайские партнёры уже приступили к строительству подводного перехода со своей стороны. Для организации доступа и беспрепятственной работы строительного персонала и техники в пограничной зоне 11 мая этого года введен в эксплуатацию временный двусторонний пункт пропуска через госграницу. Теперь возможно строительство и с территории России. Подводный переход планируется построить в конце 2018 года. Прямые поставки газа в Китай через Благовещенск начнутся в 2019 году.

К 2020 году будет запущен газоперерабатывающий завод и завод по производству метанола, к 2025 году - газохимический комплекс, продукция которых частично ориентирована на китайских потребителей.

Для формирования кратчайшего континентального международного транзита Европа-Азия синхронно с Китайской Народной Республикой 24 декабря 2016 года началось строительство пограничного мостового перехода через реку Амур. Ввести его в эксплуатацию планируют в декабре 2019 года.

Еще один пример взаимовыгодного двустороннего сотрудничества - создание современной туристической инфраструктуры за счет строительства трансграничной канатной дороги между городами Благовещенск – Хэйхэ.

В 2015 году подписано межправительственное соглашение о строительстве канатной дороги, установлен новый пассажирский пункт пропуска Благовещенск-1 (РФ) – Хэйхэ (КНР). Сегодня инвесторы двух стран осуществляют разработку проектной документации. 

Для привлечения инвестиций в Амурской области созданы две территории опережающего развития, где инвесторы могут воспользоваться беспрецедентными льготами и преференциями.

В прошлом году на территории опережающего развития  «Приамурская» введен цементный завод, построенный с привлечением китайских инвестиций.

Статус резидента территории опережающего развития  «Приамурская»  получили два новых инвестора, планирующих строительство  центра хранения агрохимикатов и цеха по производству микроудобрений.

На территории опережающего развития «Белогорск» - агропромышленной направленности построена первая очередь завода по глубокой переработке сои. Современное  оборудование на заводе приобретено в Китае. На заводе выпущена первая продукция — соевое масло и соевый шрот. Часть переработанной продукции уже поставляется в Китай (масло соевое). 

Это единственный завод в России, который будет производить из соевого пищевого шрота изолят, пищевые волокна и соевые олигосахариды.

По поручению премьер-министра страны в ближайшее время в Приамурье будет создана территория опережающего развития «Свободный». Она базируется на строительстве крупнейшего в России газоперерабатывающего завода и в дальнейшем газохимического комплекса.

Эта территория рассматривается, как интегрированный газохимический кластер, который позволит привлекать инвесторов для создания сопутствующих и обслуживающих производств.

К этой работе готово подключиться «Агентство Дальнего Востока по привлечению и поддержке экспорта» Министерства по развитию Дальнего Востока. Агентство осуществляет поиск и привлечение инвесторов в проекты на территории Дальнего Востока и координацию мер государственной поддержки инвесторов в части предоставления безвозмездных субсидий и льгот. Инвестора сопровождают на всех этапах реализации проекта. Перспективными отраслями агентство считает нефтегазохимию, электроэнергетику, добычу полезных ископаемых, сельское хозяйство и туризм. Агентство также имеет представительство в КНР.

В 12 часов в малом зале ОКЦ пройдёт Форум, посвящённый Дню Российского предпринимательства. На нем соберутся лучшие представители малого и среднего бизнеса со всей области, обсудят вопросы взаимодействия и улучшения бизнес-климата.

В 16 ч. в здании Правительства Амурской области (ул. Ленина, 135, каб. №300) будет проходить совещание по вопросам поддержки экспорта в ДФО, проводимое при участии представителей АО «Российский экспортный центр».

В рамках встречи будут обсуждаться меры поддержки экспортно-ориентированных предприятий и вопросы, возникающие у бизнеса при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Также состоится презентация плана обучающей программы АО «Российский экспортный центр», которая будет реализована в г. Благовещенск на площадке создаваемого Центра поддержки предпринимательства Амурской области для экспортно-ориентированных компаний региона.

К участию в совещании приглашаются экспортно-ориентированные компании области, учреждения финансового сектора, институты поддержки предприятий и другие. В случае заинтересованности необходимо подтвердить кандидатуры участников от организации в срок до 22 мая 2017 года представителю министерства ВЭСТиП области:

Никольский Дмитрий Игоревич – консультант отдела внешнеэкономических и межрегиональных связей, тел. (4162) 22-44-15, e-mail: nikolsky@vst.amurobl.ru. Участие бесплатное.

Деловая программа размещена на официальном сайте выставки www.expo.amur.info в разделе «для участников».

Досье "Дальневосточного капитала": АО «Российский экспортный центр» создан в качестве специализированной организации, представляющей «единое окно» для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, в том числе через взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, осуществляющими функции по развитию внешнеэкономической деятельности Российской Федерации.

Центр предоставляет широкий перечень финансовых (кредитование, страхование, банковские гарантии) и нефинасовых услуг текущим и потенциальным экспортерам, взаимодействует с профильными органами исполнительной власти, готовит предложения по улучшению ведения предпринимательской деятельности в части экспорта и внешнеэкономической деятельности, регулярно взаимодействует с представителями делового и экспертного сообщества и способствует преодолению барьеров и снятию «системных» ограничений. www.exportcenter.ru

www.expo.amur.info

Журнал "Дальневосточный капитал". 

Теги: АмурЭкспоФорум 


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