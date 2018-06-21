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26 Июня 2017, 18:23 | Регион сегодня

У причала в Петропавловске-Камчатском впервые за 25 лет приняли пассажирское судно

Первое пассажирское судно поставлено к причалу нового здания морского вокзала Камчатки. 26 июня в модернизированном порту краевого центра ошвартовался экспедиционный лайнер "Профессор Хромов".

«Сегодня знаковое для нас событие, поскольку у причала в Петропавловске-Камчатском пассажирские суда не принимали порядка 25 лет, - отметил заместитель Председателя Правительства Камчатского края Юрий Зубарь.  - Сейчас в порту создан хороший транспортный туристический комплекс, который соответствует современным требованиям, технологиям обработки судов. Построено замечательное здание морского вокзала, отремонтирован и сдан в эксплуатацию причал № 5, приведена в порядок привокзальная площадь. Всё это влияет на имидж Камчатки. У нас удивительный морской край с живописными бухтами и горами, наличие современного пассажирского терминала необходимо для роста туристического потока».  

На борту судна находятся около 30 членов экипажа и несколько учёных, исследующих флору и фауну региона. 27 июня лайнер примет порядка 50 туристов, которые прибыли на Камчатку самолётом, и в настоящее время знакомятся с природными достопримечательностями полуострова, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в пресс-службе Правительства Камчатского края.

«Ворота в порт приобрели цивилизованный вид. Безусловно, это повысит интерес к заходу лайнеров в Петропавловск-Камчатский, - отметила врио руководителя агентства по туризму и внешним связям Камчатского края Марина Анищенко. - Порт приписки судна "Профессор Хромов" - город Владивосток. Оперирует новозеландская компания "Heritage Expeditions", которая специализируется на круизных маршрутах между Японией и Аляской с заходом в порты: Корсаков, Курилы, Камчатка, Магадан, Чукотка, о. Врангеля. Максимальное количество пассажиров - 54 человека. Круизы на судне пользуются большой популярностью. Туристические группы смешанные, преобладают граждане Австралии, Новой Зеландии, много европейцев, есть граждане России. Своих пассажиров судно примет завтра. Сейчас они путешествуют по Камчатке. Дальше "Профессор Хромов" будет двигаться на Чукотку, с посещением природоохранных территорий и привлекательных мест камчатского полуострова».

Новое здание морского вокзала построено в рамках реализации федеральной программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года». Морвокзал имеет площадь более 8 тысяч квадратных метров, рассчитан на одновременное обслуживание до 200 человек. В помещениях пассажирского терминала оборудован зал ожидания, зона таможенного контроля, пункт пропуска через государственную границу. Для удобства пассажиров поставлены информационные стойки с буклетами о Камчатке, открыт сувенирный магазин.

«Я являюсь владельцем компании, которая занимается круизами по северной части Тихого океана. Мы здесь исследуем природу и дикий мир. Наша экспедиция объединила орнитологов, специалистов по морским млекопитающим, есть ботаник, в следующем путешествии с нами будет геолог. Наши туристы из разных стран. На Камчатке мы посетили реку Жупаново, бухту Русская, также побывали на Командорских островах, прошли по югу вдоль Курильских островов. Теперь пойдём в сторону острова Врангеля. Я здесь был уже много-много раз, но то, что мы видели раньше и сейчас - это большая разница. Новое здание - всё блестит, сверкает», - отметил Родни Расс.

«Я второй раз на Камчатке, в первый раз был здесь в 2011 году. Это, действительно, невероятно! Здесь всё изменилось, совершенно другой уровень. Конечно, хочется сюда вернуться ещё, потому что в мире не так много настолько прекрасных мест, как Дальний Восток России», - отметил Моши Агами (ботаник, университет Израиля).

«На Камчатке я в третий раз. В порту нравится. Большое красивое здание, это хорошо для развития туризма. Сюда будет приезжать больше пассажиров», - сказал Коннор Аргус (повар судна).

«Профессор Хромов» ошвартовали у благоустроенного причала № 5, расположенного у здания морвокзала. В рамках работ по модернизации портовой инфраструктуры был выполнен капитальный ремонт сооружения. Строительные бригады смонтировали новую  железобетонную надстройку, заменили асфальтовое покрытие. По длине причала установили 5 швартовых тумб, современные отбойные устройства, благодаря которым суда могут подходить к стенке практически вплотную. Вдоль причала также поставлен колесоотбойный брус, препятствующий случайному выезду портовой техники, обсуживающей суда.

«По морям я хожу уже больше 40 лет, более 10 из них – на этом судне, - рассказал капитан судна «Профессор Хромов» Александр Дьяченко. - В течение этих 10 лет обязательно захожу в Петропавловск-Камчатский. Обычно заходили в другую бухточку, потому здесь морвокзала не было, ничего не было, нас не швартовали. Сейчас здание очень хорошее, прям новшество! Весь экипаж с удовольствием на него смотрит. Причал с такими удобными резиновыми отбойными устройствами вижу впервые. Очень хороший, судно стоит вплотную, не качается – безопасно для пассажиров, для экипажа».

Причал № 5 может принимать лайнеры длиной порядка 110 метров. В комплексе с причалом № 4 в порту возможна установка судов длиной до 230 метров.

«Губернатором поставлена задача о развитии морского пассажирского судоходства в крае. У нас есть пароход "Василий Завойко" на 34 пассажира, но нужен ещё один. С Министерством транспорта Российской Федерации мы прорабатываем вариант строительства такого парохода для Камчатки. Он будет рассчитан на перевозку до 300 тонн грузов и примерно 80 пассажиров. Это то, что позволит нам закрыть вопрос по сообщению с восточным и западным побережьем, Командорскими и Курильскими островами, - отметил Юрий Зубарь.  - Вторая задача – строительство либо приобретение для Камчатки большого пассажирского парома, который позволит перевозить пассажиров, грузы и автомобили по линии Петропавловск-Камчатский - Владивосток, Сахалин, Магадан, как это было в советские годы. Морские пассажирские перевозки востребованы, их необходимо восстанавливать».

Напомним, круизный сезон на Камчатке стартовал 11 мая. Следующий заход лайнера намечен на 28 июня.  К берегам полуострова подойдет судно «Silver Discoverer». Лайнер длиной порядка 100 метров доставит в край около 110 иностранных туристов.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Профессор Хромов  туризм  причал  Камчатка 


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