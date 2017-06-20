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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 26 Июля, 17:01 |
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В Амурской области будет реализован крупнейший по мировым меркам проект "Газпрома"
«Реализация плана комплексного развития Свободного – приоритетная задача общегосударственного значения. Это не только «точка роста» для Амурской области, но и для всего Дальнего Востока. Здесь будет реализован крупнейший по мировым меркам проект компании «Газпром» по созданию газоперерабатывающего завода, появится газохимический комплекс», – подчеркнул Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
План разработан в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина и дальнейшим поручением Председателя Правительства России Дмитрия Медведева. Такое поручение было дано Минвостокразвития России по итогам совещания о предварительных результатах работы по созданию территорий опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке в 2015–2017 годах. В разработке документа участвовали федеральные министерства и ведомства, правительство Амурской области и ПАО «Газпром». В разработке плана приняли участие 11 федеральных министерств и ведомств, в том числе Минздрав, Минспорт, Минэкономразвития, Правительство области и 13 заинтересованных организаций.
По словам Министра, «разработка комплексного плана развития территории Свободного и его утверждение на уровне Правительства России - это уже второй пример разработки системного документа развития дальневосточного города». «Первый комплексный план был разработан для Комсомольска-на-Амуре и сейчас успешно выполняется. В плане воедино сводятся возможности федеральных, региональных властей и муниципалитета. Особое внимание Свободному будет уделено при корректировках государственных и федеральных целевых программ. Стоит важная задача привлечь работников на предприятия и сделать так, чтобы в городе хотелось жить и работать», – подчеркнул он.
Реализация долгосрочного плана обеспечит решение ключевых задач по созданию в городе комфортной среды проживания, повышения качества жизни, дальнейшему развитию промышленного потенциала, социальной сферы, модернизации инженерной инфраструктуры.
Свободный является третьим по численности городом Амурской области. Сейчас в нем проживает 54,2 тыс. человек. Свободный включен в категорию моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением.
План развития Свободного состоит из трех разделов, включает в себя 22 организационных мероприятий, 47 мероприятий по развитию инфраструктуры города и мероприятия по созданию инфраструктуры в рамках ТОР «Свободный».
В городе появятся 5 новых школ, благодаря этому будет создано 3,6 тыс. дополнительных мест в школах, и школьники смогут учиться в одну смену. В двух новых детских садиках смогут принять еще 810 малышей. В городе заработают новые сердечно-сосудистый центр, родильный дом и женская консультация, отремонтируют городскую больницу и существующие дома культуры. Будет построен спортивный комплекс и легкоатлетический манеж. Начнется реконструкция автодороги «Благовещенск - Свободный», приведут в порядок дороги и улицы самого города. В микрорайоне «Северный» создадут жилой поселок на 5 тыс. жителей с многоквартирными жилыми домами. Будет обновлена система газификации и газоснабжения города, пройдет реконструкция сетей теплоснабжения и водопроводных сетей. Обновится общественный транспорт, медучреждения получат новые автомобили скорой помощи. Также запланированы мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Впервые будет апробирован и внедрен новаторский подход к территориальному и градостроительному планированию развития города. Вместе с Агентством ипотечного жилищного кредитования будет разработана и внедрена стратегия пространственного развития Свободного, осуществлена планировка территорий.
По предварительной оценке, стоимость необходимых мероприятий составляет 48,8 млрд рублей, из них 3,3 млрд рублей планируется обеспечить за счет средств бюджета Амурской области, 17,5 млрд рублей - за счет внебюджетных источников (частные инвестиции), 28 млрд рублей - средства федерального бюджета, из которых 12,5 млрд рублей предусмотрено Минвостокразвития России на строительство нового микрорайона в рамках мероприятия по созданию ТОР «Свободный» в госпрограмме «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».
Журнал "Дальневосточный капитал".
- В Амурской области будет реализован крупнейший по мировым меркам проект "Газпрома"
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