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Во Владивостоке открыли мемориальную доску легендарному капитану дальнего плавания
Во Владивостоке прошло торжественное мероприятие, посвященное открытию мемориальной доски почётному гражданину краевой столицы Вадиму Ивановичу Абоносимову, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в администрации Владивостока.
Доску открыли председатель Думы Владивостока Андрей Брик и почетный гражданин города Михаил Рабканов. Как отметил Андрей Брик, Вадим Абоносимов, которому сегодня исполнилось бы 90 лет, был легендарным моряком, знаковой фигурой для города, которого знали и помнят по всей России.
По словам дочери известного капитана Анны Абоносимовой, которая специально прилетела на открытие мемориальной доски из Москвы, отец очень любил Владивосток и свой дом, окна которого выходили на Амурский залив. Она до сих пор помнит все их встречи и расставания. В ее памяти он навсегда остался прекрасным, позитивным человеком с великолепным чувством юмора.
Как рассказали в управлении культуры администрации Владивостока, Вадим Абоносимов более 30 лет отработал на судах Дальневосточного морского пароходства, участвовал в полярных спасательных операциях и получил награду за безаварийное плавание. Кроме того, он первым проложил во льдах круглогодичный путь в Магадан, занимался масштабными исследованиями дальневосточных морей, из-под его пера вышло несколько книг. Ушел из жизни Вадим Иванович в 2016 году в возрасте 88 лет.
Завершилось торжественное мероприятие возложением цветов к мемориальной доске.
Досье "Дальневосточного капитала": Вадим Иванович Абоносимов родился 25 сентября 1928 года в городе Кызыл Тувинской АССР. В 1952 году окончил Ленинградское высшее арктическое морское училище имени адмирала С. О. Макарова. С 1960 года - капитан ледокола «Адмирал Лазарев» ДВМП, затем - ледоколов «Сибирь», «Ленинград», «Адмирал Макаров» (1975-1990). С 1973 года - начальник штаба морских операций Восточного сектора Арктики. Руководил высадкой станции «Северный полюс-22» (1973). Доктор технических наук (1997), профессор кафедры управления судном Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского. Герой Социалистического Труда (1986), был награждён двумя орденами Ленина и орденом «Знак Почёта», а также медалями, в том числе золотой и серебряной медалями ВДНХ. Заслуженный работник транспорта РФ.
Фотографии предоставлены управлением культуры
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