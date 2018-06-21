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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 05 Июля, 05:44 |
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Приамурье посетила генеральный консул США во Владивостоке
Для установления более тесных международных связей консул предложила губернатору области Олегу Кожемяко посетить штат Иллинойс, являющийся сельскохозяйственным районом США.
«Амурская область, преимущественно, сельскохозяйственная, - сказала во вступительной речи первый заместитель председателя Правительства области Вера Щербина. - В настоящее время мы идем по пути восстановления сельхозотросли, начинаем возделывать заброшенные территории. В Приамурье значительно увеличилась урожайность зерновых и сои. Уже сегодня ставятся задачи по созданию перерабатывающего производства сои».
Как отметила генеральный консул США в городе Владивосток Сильвия Рид Курран, сотрудничество между Соединенными Штатами и Приамурьем выгодно для обеих стран. Она поинтересовалась, какие отрасли экономики находятся в приоритете областных властей.
«Одними из точек развития области можно отметить строительство Нижне-Бурейской ГЭС и космодрома «Восточный»,- сказала Вера Георгиевна.
Интерес у консула вызвала работа, проводимая в части миграции населения из Приамурья.
«Уже реализован целый комплекс мер по предоставлению жилья для молодых специалистов, действуют программы по выделению средств на приобретение жилья для врачей и педагогов, устроившихся на работу в селе, - отметила первый заместитель председателя правительства Вера Щербина. – В целом, хотелось бы отметить, что некоторые программы поддержки населения из всего Дальневосточного Федерального округа действуют только на территории Приамурья.
Вера Щербина отметила, что для продвижения сотрудничества, необходимо искать пути например, можно было бы рассмотреть вопрос организации обоюдно выгодного взаимодействия, сообщает Портал Правительства Амурской области.
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