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В Амурской области завершена первая стадия "надвижки" полетного строения моста через Амур
В Амурской области завершена первая стадия «надвижки» полетного строения основного моста через реку Амур в районе городов Благовещенск-Хэйхэ. Работы на строительной площадке идут по графику. Стыковка российской и китайской частей пролетного строения моста намечена на март 2019 года. Об этом рассказали представители подрядных организаций в ходе посещения строительной площадки пограничного мостового перехода советником Министра РФ по развитию Дальнего Востока Дмитрием Тетенькиным.
«Метод надвижки» подразумевает пристыковку пролетов сзади, а затем выдвижение всей конструкции вперед, так как строительство моста подразумевает выполнение работ над водой. На первой стадии пролетное строение, вместе со смонтированными на нем пилонами и вантами, было надвинуто на 168 м, от опоры №10 до опоры №8. Продолжаются работы по сборке следующего участка пролетного строения на стапельной площадке. В дальнейшем предстоит выполнить еще две стадии «надвижки».
Одновременно ведется строительство моста через протоку Каникурганскую. Все опоры возведены, в полном объеме выполнена сборка и «надвижка» пролетного строения. Сейчас идут работы по устройству железобетонной плиты проезжей части, забетонировано 598 м3, что составляет 71% от планового объема, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Параллельно со строительством мостовых сооружений ведется строительство подъездной дороги с расположенными на ней искусственными сооружениями – это три путепровода и два сооружения для связи разобщённых территорий. Сегодня готовность земляной насыпи составляет 84%, готовность искусственных сооружений составляет от 80% до 90%.
Как отметил Дмитрий Тетенькин, все работы сегодня идут по графику должны быть завершены в декабре 2019 года.
Напомним, строительство моста Благовещенск-Хэйхэ идет в Благовещенском районе Амурской области. На мосту предусмотрено две полосы движения. Общая длина моста составит более 1 км. Ведется также работа по созданию пункта пропуска через государственную границу России и КНР в районе автомобильного моста.
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