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Российско-китайский мост через Амур будет построен за три года

24 декабря состоялась торжественная церемония, посвященная началу строительства моста через Амур. На российской стороне уже начата подготовительная работа по возведению пограничного мостового перехода через Амур в районе городов Благовещенск (РФ) – Хэйхэ (КНР).

Торжественная церемония начала строительства состоялась на линии российско-китайской государственной границы, по оси будущего моста, в районе села Каникурган. Участие приняли губернатор Амурской области Александр Козлов и губернатор провинции  Хэйлунцзян Лу Хао, руководители компаний  заказчиков, подрядчиков и проектировщиков, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.


 

 

 

«Больше 20 лет наши страны шли к решению вопроса строительства моста. Большое внимание проекту уделено Президентом страны Владимиром Путиным, он поддержал проект, в итоге в 2015 году подписано межправительственное соглашение. У строителей  сегодня большая и ответственная задача  - в течение трех лет построить этот важный объект. Мост протяженностью почти один километр, длина только подъездных путей  составляет 11 километров. Совместно с китайской стороной российские подрядчики будут принимать все меры  для соблюдения сроков строительства. Мост объединит два берега и народы, проживающие на соседних берегах, будут развивать отношения не только в сфере культуры и спорта, транспортная инфраструктура придаст импульс развитию экономики регионов», - сказал губернатор области Александр Козлов.

Губернатор провинции Хэйлунцзян Лу Хао отметил, что  начало строительства моста позволит ускорить темпы возведения взаимосвязанных  и структурных объектов. Мост - это символ дружбы,  сотрудничества и совместного развития.

В настоявшее время, в соответствии с утвержденным планом, с российской стороны проведена работа по отводу земель под строительство основного моста, уже отведено 93% земель. Определен тип моста - двухполосный мост вантовой системы с низкими пилонами (экстрадозный).Проектирование завершено, в ближайшее время будет принято решение Главгосэкспертизы.

Как пояснил руководитель компании – подрядчика первого этапа строительства мостового перехода Сергей Рафалюк, на сегодняшний день проводятся подготовительные работы (планировка территории, завоз техники и оборудования). Выполнено обустройство ледовой дороги для работы в зимний период. В летний период возведение опор будет вестись с использованием плавсредств.

«Взаимодействие с китайскими строителями будет вестись через компанию-заказчика, филиал совместного предприятия по строительству моста через Амур. В первом квартале 2017 года планируется приступить к бурению свайного основания под русловые опоры, строить причальную стенку и проводить укрепление береговой линии, чтобы летом работать с помощью флота. Сначала будут возведены опоры, потом методом продольной надвижки будет установлено пролетное строение», - сказал Сергей Рафалюк.

После завершения церемонии в Правительстве области прошло первое заседание штаба по строительству мостового перехода под руководством губернатора Александра Козлова.

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Китай  мост  Амур 


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