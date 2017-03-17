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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 27 Марта, 21:11 |
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В Год Экологии "АмурЭкспоФорум" планирует представить новинки городского благоустройства
На выставке могут быть представлены:
- современные инновационные технологии, материалы и оборудование, применяемые при благоустройстве и содержании городских территорий;
- оборудование для благоустройства дворовых территорий;
- оборудование рекреационных зон (зон отдыха);
- программы и проекты по оздоровлению окружающей среды обустройством мест сбора мусора, его сортировки и утилизации;
- системы очистки, восстановления и охраны парковых зон.
- Уверены, что и жители Благовещенска, и администрация заинтересованы в чистой городской среде и в комплексном подходе к этому. Нам интересны новинки, инновационные решения. И мы готовы предоставить таким участникам льготы по размещению. Вместе мы сделаем наш город чище и цивилизованнее, - рассказала исполнительный директор выставки «АмурЭкспоФорум» Ксения Ковалёва.
Организаторы планируют ознакомиться с эко-проектами, которые будут представлены на Амурской инновационной выставке, она пройдёт 29 марта в Амурской областной научной библиотеке. Среди них, например, есть проекты по созданию современной антивандальной площадки по сбору мусора – её предполагается вкапывать в землю, по рациональному использованию крыш городских домов, по производству экологически чистого дизельного топлива из рапсового масла и другие.
Также организаторам выставки интересны предложения по решению проблемы утилизации отходов после выгула собак. В крупных городах, например в Москве, Казани, Новосибирске установлены специальные урны, они называются дог-боксами. Каждый дог-бокс состоит из двух отсеков. Из верхнего можно брать биоразлагаемые пакетики, а в нижний выбрасывать их вместе с содержимым. Дог-боксы устанавливают в парках и по маршруту выгула собак.
Для справки: «АмурЭкспоФорум-2017» пройдёт в Благовещенске на площадке Общественно-культурного центра. Оператор выставки, компания «Игра» уже приняла 36 заявок от участников. Для сравнения, в 2016 году на 6000 кв. м. площади разместилось более 130 экспонентов. Выставку посетили около 10 тысяч человек.
Заявки принимаются по адресу: ООО «Компания «Игра», г. Благовещенск, ул. Шимановского, 27, 3 этаж, каб. 315, тел. 38-03-32, 8-914-580-77-87, 8-924-673-05-04.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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