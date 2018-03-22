|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 27 Марта, 20:20 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Названы даты "АмурЭкспоФорума-2018" и Международной торгово-экономической ярмарки в Хэйхэ
Амурская международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум» в этом году пройдёт с 18 по 20 мая. Даты проведения мероприятия согласованы с китайскими партнёрами.
Главная тема выставки будет приурочена к проведению Годов российско-китайского межрегионального сотрудничества (2018-2019 гг.), а также 30-летию начала туристических обменов между городами Благовещенск и Хэйхэ.
Определены пять основных разделов выставки – ТехЭкспо, СтройЭкспо, БизнесЭкспо, ПродЭкспо и ТурЭкспо.
С 2016 года «АмурЭкспорФорум» проходит в рамках Российско-Китайской выставки приграничных городов, что предполагает совместное его проведение с Международной торгово-экономической ярмаркой в городе Хэйхэ. В этом году Выставка приграничных городов открывается в Благовещенске. А Международная торгово-экономическая ярмарка в городе Хэйхэ пройдёт 22-24 мая. Ежегодно свою продукцию в рамках Выставки представляют более 130 компаний из разных регионов страны, а также из провинции Хэйлунцзян и других китайских регионов.
Традиционно для привлечения посетителей в рамках «АмурЭкспоФорума» организуется обширная культурная программа. Так, в 2017 году проходил фестиваль здорового образа жизни и фотокросс. В общей сложности, за три дня выставку обычно посещают до10 тысяч человек.
Сохранится в 2018 году и смотр-конкурс на медаль «АмурЭкспоФорума». В прошлом году в нём участвовало 10 компаний с 21 видом товаров. Результатом стало 19 золотых и 2 серебряные медали.
В этом году запланирована насыщенная деловая программа выставки: форумы, семинары, В2В встречи и другие мероприятия.
Потенциальные участники выставки могут также высказать предложения по формированию экспозиционной и деловой частей Выставки. Например, какие темы хотели бы обсудить бизнесмены в рамках деловой программы. Предложения принимаются министерством внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области до 4 апреля по адресу электронной почты nikolsky@vst.amurobl.ru и телефону (4162) 22-44-15 (отдел внешнеэкономических и межрегиональных связей).
Компании могут подавать заявки на участие в «АмурЭкспоФорум-2018» до 20 апреля. Форма размещена на официальном сайте www.expo.amur.info в разделе «Документы». Заявки можно направлять на электронный адрес организаторов, а также по адресу: ООО «Компания «Игра», г. Благовещенск, ул. Шимановского, 27, 3 этаж, каб. 315. Тел./факс (4162) 222-742. Стоимость участия для экспонентов осталась на уровне 2017 года.
Для справки: Амурская международная выставка-форум «АмурЭкспоФорум» проводится в Благовещенске с 1992 года. Организаторами являются Правительство Амурской области и Администрация г. Благовещенска, оператором является компания «Игра». В форуме ежегодно участвуют организации, официальные делегации из регионов России и зарубежных стран. В 2017 году на 6000 кв. м. площади разместилось более 130 экспонентов, выставку посетили более 8 тысяч человек.
В 2015 году «АмурЭкспоФорум» занял 1 место в номинации «Лучшее деловое событие года Сибири и Дальнего Востока» в региональном этапе Национальной премии Russian Event Awards.
- Аэропорт Благовещенск перешел на летнее расписание
- Названы даты "АмурЭкспоФорума-2018" и Международной торгово-экономической ярмарки в Хэйхэ
- Международный аэропорт Хабаровск переходит на летнее расписание
- Искусственный интеллект станет грозой для браконьеров в "Заповедном Приамурье"
- С неба на Якутию просыпались тонны драгоценных металлов и бриллиантов
- Посетители PRODEXPO-2018 в Москве проявили небывалый интерес к мёду из Амурской области
- В Амурской области 6-километровый участок автодороги Зея – Тыгда готовится к сдаче в эксплуатацию
- Пельмени "Амур" лидируют в конкурсе гастрономического символа Амурской области
- Реконструкцию аэропорта в городе Зея планируют закончить в октябре
- В Амурской области возводят линейный пункт управления и компрессорную станцию газопровода "Сила Сибири"
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.