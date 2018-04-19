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Пятница| 27 Апреля, 14:43 |
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На II Амурской инновационной выставке расскажут, как топить печки снегом и снизить загазованность от автомобилей
Цель выставки - презентация инновационных проектов, рационализаторских предложений, оказание помощи амурским изобретателям и учёным по оформлению прав на интеллектуальную собственность и внедрению в производство их разработок. Познакомиться с проектами приедут представители российского инновационного центра «Сколково».
Организатор выставки – региональное отделение «Союз промышленников, предпринимателей и работодателей Амурской области» при поддержке Правительства Амурской области и администрации г. Благовещенска.
Выставка проводится для поддержки и развития инновационной деятельности, распространения знаний и навыков по созданию и эффективному использованию результатов интеллектуальной собственности, содействия социально-экономическому развитию Амурской области.
- На сегодняшний день организаторам поступило более 60 заявок, в том числе 23 заявки от ДальГАУ, есть проекты от АмГУ, Амурского научного центра Дальневосточного отделения Российской академии наук, Амурского инновационного центра, Института сои, Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания и других разработчиков, - отметил куратор Амурской инновационной выставки Валерий Паршинков.
В числе интересных проектов – водородная установка для очистки двигателей внутреннего сгорания и новые присадки для автомобильных масел с использованием графена.
- На самом высоком уровне в марте был представлен ракетный двигатель на жидком водороде. Это экологически чистая технология – все мы в школе изучали, что вода разлагается до кислорода и водорода. Так что, при определённых условиях снегом можно печки топить. Наш проект – это водородная установка для очистки двигателей внутреннего сгорания от нагара, который образуется от некачественного топлива. Копотью забиваются форсунки, клапаны. От этого повышается расход топлива и так далее. Чтобы вернуть двигателю первозданную чистоту, достаточно обработать его водородом, и весь нагар, состоящий из углерода, исчезнет. Для этого потребуется от получаса до 90 минут, - рассказал Анатолий Симчук, директор Амурского инновационного центра.
Второй проект центра – новые присадки для автомобильных масел с использованием графена, это одна из модификаций углерода. Такие присадки позволят снизить трение в двигателе в 8-10 раз и повысить его моторесурс, что также приведёт к снижению выброса выхлопных газов. В Китае уже заинтересовались этими проектами.
Приём заявок на участие во Второй Амурской инновационной выставке ведётся до 7 мая 2018 года. За дополнительной информацией обращаться к организаторам: г. Благовещенск, ул. Зейская, 211, офис 112, сот. 8-914-602-45-65, e-mail: pvb-amur@mail.ru (Паршинков Валерий Борисович).
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