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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Воскресенье| 01 Июля, 20:12 |
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На площадке строительства Амурского газоперерабатывающего завода создана первая зона таможенного контроля
Необходимость организации отдельной таможенной зоны была вызвана удаленностью строительной площадки от ближайшего таможенного поста (200 км). В противном случае логистика доставки оборудования была бы значительно усложнена и занимала бы длительное время, сообщает объединенный пресс-центр Амурского интегрированного проекта.
Теперь оборудование, необходимое для сооружения завода, проходит таможенное оформление и декларирование непосредственно на территории будущего предприятия. Это позволяет в кратчайшие сроки проводить необходимые таможенные операции, что важно для соблюдения графика строительно-монтажных работ.
С августа объем поставляемых на Амурский ГПЗ грузов будет нарастать. Основной пик придется на 2018-2019 годы, когда начнется доставка установок осушки газа и газофракционирования, а также грузов для объектов общезаводского хозяйства. В перспективе на объектах Амурского ГПЗ будет создано шесть зон временного таможенного контроля: пять – в пределах основной площадки и одна – на территории временного причала на реке Зея.
Досье "Дальневосточного капитала": Амурский ГПЗ станет крупнейшим в России и одним из самых больших в мире предприятий по переработке природного газа. Его проектная мощность составит 42 млрд. куб. м газа в год. В состав Амурского ГПЗ также войдет крупнейшее в мире производство гелия - до 60 млн. куб. м год. Амурский ГПЗ - важное звено технологической цепочки поставки природного газа в Китай по «восточному» маршруту. На завод по газопроводу «Сила Сибири» будет поступать многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые ПАО «Газпром» создает в рамках «Восточной газовой программы». Инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского ГПЗ является ООО «Газпром переработка Благовещенск» (входит в Группу ПАО «Газпром»). Управление строительством осуществляет НИПИГАЗ – ведущий российский центр по управлению проектированием, поставками, логистикой и строительством (входит в Группу СИБУР).
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