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Резиденты ТОР "Камчатка" намерены увеличить поставки рыбопродукции на внутренний рынок
Сразу несколько рыбодобывающих компаний Камчатки – резиденты ТОР – готовы увеличить поставки собственной рыбной продукции на внутренний рынок. Это компании, которые получили ранее инвестиционные квоты и в настоящее время завершают реализацию своих инвестиционных проектов.
"Резиденты ТОР – компании «Город 415» и «Камчаттралфлот» - в рамках инвестквот будут строить новые причалы, новые перерабатывающие завода и магазины, где будут реализовывать свежую охлажденную рыбу по сниженным ценам", - рассказал Владимир Галицын, заместитель председателя правительства - министр рыбного хозяйства Камчатского края.
По его словам, в настоящее время около 60% продукции, добытой и произведенной камчатскими рыбаками, идет на внутренний рынок, и лишь 40 % - на внешний. Причиной тому является загруженность портов Приморья, через которые вглубь страны идет поставка рыбопродукции с Камчатки, а также невысока способность рыбоперерабатывающих предприятий внутри региона.
После введения в эксплуатацию ряда новых производственных мощностей в Петропавловске-Камчатском и на побережье, доля переработанной продукции будет увеличена, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
«Если мы будем готовы переработать всю рыбу в оперативном порядке на внутреннем рынке, я уверен, что эта цифра изменится в пользу внутреннего потребления», - рассказал Владимир Галицын.
Так, рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина в ближайшие два года должен провести реконструкцию своего завода, что позволит увеличить выпуск готовой продукции со 150 до 600 тонн.
Для рыболовецких компаний, которые намерены реализовывать свою продукции внутри региона, на Камчатке развивают сеть магазинов, где население может приобрести рыбу и морепродукты по сниженным ценам напрямую от производителя.
«Мы хотим сделать сеть магазинов и есть уже предварительное согласие, что будем расширять сеть магазинов, принадлежащих именно рыбодобывающим компаниям. К сожалению, не все готовы заниматься розничной продажей рыбы. Гораздо легче продать оптом, сразу получить деньги, чем тратить силы на организацию розничной торговли», - рассказал Владимир Галицын.
По мнению Владимира Галицына, благодаря этим мерам, к 2020 году удастся полностью закрыть потребности жителей юга полуострова в свежей и недорогой рыбопродукции.
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