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Владивосток простится с почётным гражданином Юрием Григорьевичем Диденко
Администрация города и Совет Почётных граждан выражают глубокие соболезнования родным и близким Юрия Григорьевича.
После окончания в 1958 году Дальрыбвтуза Юрий Григорьевич до 2002 года работал в рыбной промышленности Дальнего Востока. Трудился на судах мастером добычи, главным инженером, а позже стал начальником Центральной экспериментальной базы промышленного рыболовства. В 1965 - 1966 годах занимал должность начальника отдела добычи управления производственных флотилий Дальморепродукта. С 1974 по 1982 год был начальником Владивостокской базы тралового и рефрижераторного флота. В 1986 году занял пост начальника управления производственных флотилий Дальморепродукта, а спустя 10 лет назначен президентом холдинговой компании «Дальморепродукт».
С 1973 по 1998 год Юрий Григорьевич Диденко избирался депутатом районного, городского и краевого советов народных депутатов и Законодательного Собрания Приморского края. С 1990 года был кошевым атаманом Уссурийского казачьего войска.
За многолетний добросовестный труд Юрий Григорьевич был награждён множеством орденов и медалей, удостоен почётных званий «Заслуженный работник рыбного хозяйства Российской Федерации» и «Отличник народного образования». Звания почётного гражданина Владивостока был удостоен в 1995 году.
Прощание с Юрием Григорьевичем Диденко состоится в среду, 29 августа, в 12 часов в Покровском кафедральном соборе (Океанский проспект, 44).
Журнал "Дальневосточный капитал".
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