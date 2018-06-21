|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 26 Июня, 07:26 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Аэропорт "Магадан" получил 2,2 млрд рублей из региональной казны
Проектно-сметная документация по второй очереди реконструкции аэропорта «Магадан» обойдётся региональной казне в 2,2 миллиарда рублей. Такую цифру озвучил губернатор Магаданской области Владимир Печёный, сообщает корреспондент Vostok.Today.
Глава субъекта выразил уверенность, что Минтранс внесёт предложения по включению аэропорта «Магадан» в федеральную отраслевую программу финансирования, поскольку сегодня проекты Дальнего Востока являются приоритетными.
«Теперь задача — включить весь объем работ, в том числе и по исправлению сделанного предыдущим подрядчиком брака, в отраслевую программу развития транспортной системы», — обозначил Владимир Печёный.
К устранению дефектов мероприятий первой очереди реконструкции аэропорта «Магадан» новый подрядчик приступил 1 сентября. Тогда губернатор назвал недостаточным объём запланированных на 2016 год работ и заявил, что контроль за исправлением дефектов будет жёстким.
- Дальнему Востоку нужен другой МРОТ
- Нефтегазовый расклад
- Приморье будет отвечать за биологическую безопасность в АТР
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- В Приморье вырастили 25 тонн сазанов и осетров
- В Хэйхэ обсудили вопросы банковского сотрудничества и здравоохранения приграничных территорий
- Итоги "АмурЭкспоФорума-2018": 19 золотых медалей и одно "серебро"
- На "АмурЭкспоФоруме-2018" прошёл первый этап благотворительного телемарафона "Крылья"
- Амурская международная выставка "АмурЭкспоФорум-2018" продолжает работу
- В Благовещенске в первый день выставку "АмурЭкспоФорум-2018" посетили 3000 человек
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.