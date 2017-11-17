|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 27 Ноября, 09:55 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Амурской области Нижне-Бурейская ГЭС открывает свои двери туристам
Разработан новый туристический маршрут с посещением самой «молодой» гидроэлектростанции России - Нижне-Бурейская ГЭС, сообщила пресс-служба Амурской области.
Ожидается, что новый туристический маршрут будет популярен среди местных жителей и гостей Приамурья. В перспективе возить в Бурейский район планируют иностранных туристов. Несмотря на то, что гидроэлектростанция - режимный объект, и на нем действует особый режим безопасности, у путешественников из других стран есть возможность побывать на ГЭС.
На площадке гидросооружения под открытым небом туристам показывают образцы техники, которая использовалась при строительстве «старшей сестры» этой ГЭС - Бурейской гидроэлектростанции. Следующая остановка - на смотровой площадке, откуда открывается живописный вид на водохранилище, тело плотины и ближайшие окрестности р. Бурея.
Во время экскурсии по территории ГЭС туристам покажут первый символический куб бетона и опытный участок с несколькими видами солнечных батарей. Экскурсия продолжится в машинном зале и центре управления ГЭС.
Нижне-Бурейская ГЭС – контррегулятор Бурейской ГЭС, вторая станция Бурейского гидроэнергетического комплекса.
«Это первая гидроэлектростанция такого уровня, такого масштаба, которая построена в современной России, первый такой огромный, мощный, я бы сказал, красивый с точки зрения технического дизайна и очень современный объект. Современный, потому что в нём учтены – вы знаете это лучше, чем кто-либо другой, – все проблемы, с которыми гидроэнергетика столкнулась в предыдущие годы, в том числе на Саяно-Шушенской ГЭС. Всё это проанализировано, всё это вложено в проект и реализовано, чтобы станция работала эффективно, ритмично и не создавала не только никаких проблем, а наоборот, создавала возможности для развития регионов Дальнего Востока», - подчеркнул Владимир Путин в августе во время запуска в эксплуатацию трех агрегатов.
Электроэнергия станции будет направлена в энергосистему Дальнего Востока для энергоснабжения как существующих, так и перспективных потребителей, таких как космодром «Восточный», объекты транспортной инфраструктуры (в частности, газопровод «Сила Сибири»), строящийся газоперерабатывающий комплекс, горнодобывающие производства.
- Власти Приамурья создадут рабочую группу по реализации проекта канатной дороги
- В Амурской области Нижне-Бурейская ГЭС открывает свои двери туристам
- В Приамурье открылось подразделение Российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства
- Логистический комплекс резидента ТОР закроет потребности Амурской области в хранении агрохимикатов
- Все желающие смогут увидеть запуск ракеты с космодрома "Восточный"
- Амурская область удивит выставку "Дни Дальнего Востока" в столице особым медом
- В Амурской области Современный резидент ТОР "Приамурская" откроет логистический комплекс
- В 2018 году вместо 7 млрд рублей Амурской областью будет возвращено 700 млн рублей
- В Амурской области два микрорайона города Циолковский соединили новой автомобильной дорогой
- В Амурской области улучшают инвестиционный климат
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.