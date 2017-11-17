|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Понедельник| 27 Ноября, 09:55 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Власти Приамурья создадут рабочую группу по реализации проекта канатной дороги
На совещании в Правительстве Амурской области губернатору Александру Козлову доложили о переговорах с китайскими коллегами и инвесторами в рамках 22-й встречи глав Правительств России и Китая в Пекине.
По словам зампреда правительства области Андрея Донца, делегация Приамурья провела ряд встреч с Правительством города Хэйхэ, а также участвовала в переговорах, которые возглавил Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Одной из главных тем на встречах были сроки реализации проекта канатной дороги, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
«Проект канатной дороги должен быть реализован. У нас уже есть хороший опыт, связанный с началом строительства моста через Амур. Была проведена масштабная работа, которой занималась специальная рабочая группа под руководством первого зампреда Правительства области Марины Дедюшко. Предлагаю создать аналогичную рабочую группу по реализации проекта строительства канатной дороги», - сказал Александр Козлов.
Эту группу также возглавит Марина Дедюшко. В нее, помимо представителей министерств и ведомств области, должны войти городские власти.
Также Александр Козлов отметил необходимость проведения переговоров на уровне Правительств Амурской области и провинции Хэйлунцзян в части реализации проекта.
- Власти Приамурья создадут рабочую группу по реализации проекта канатной дороги
- В Амурской области Нижне-Бурейская ГЭС открывает свои двери туристам
- В Приамурье открылось подразделение Российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства
- Логистический комплекс резидента ТОР закроет потребности Амурской области в хранении агрохимикатов
- Все желающие смогут увидеть запуск ракеты с космодрома "Восточный"
- Амурская область удивит выставку "Дни Дальнего Востока" в столице особым медом
- В Амурской области Современный резидент ТОР "Приамурская" откроет логистический комплекс
- В 2018 году вместо 7 млрд рублей Амурской областью будет возвращено 700 млн рублей
- В Амурской области два микрорайона города Циолковский соединили новой автомобильной дорогой
- В Амурской области улучшают инвестиционный климат
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.