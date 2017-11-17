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С 1 декабря между Благовещенском и Хэйхэ по Амуру поедут автобусы
На реке Амур завершается строительство наплавного моста. Работы по сооружению понтонной переправы начались 20 ноября. Как рассказал генеральный директор пассажирского порта «Амур-Ассо» Сергей Курочкин, сейчас проводятся пуско-наладочные работы и на этой неделе пройдет сдача сооружения контрольной комиссии, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
«В этом году на реке сложная ледовая обстановка, поэтому работать трудно, но с 1 декабря мы планируем открыть мост для движения автобусов. Все баржи-понтоны уже установлены, шесть с китайской стороны, четыре - с нашей. Предстоит сдача контрольной и областной комиссии, после чего мост запустят в эксплуатацию», - рассказал Сергей Курочкин.
Стоимость проезда по понтонному мосту останется на уровне прошлого года. Билет в обе стороны обойдется путешественникам в 2150 рублей.
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