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В Амурской области за год установлено свыше 1300 безопасных "гнезд" для дальневосточного аиста
Проект ФСК, РГО и WWF России «Спасем дальневосточного аиста вместе» стал одним из событий Года особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в бассейне Амура. 27 ноября в Благовещенске, в Общественной палате Амурской области, Амурский филиал WWF России и Амурское областное отделение Русского географического общества провели пресс-конференцию, посвященную совместной работе по защите гнезд дальневосточного аиста на ЛЭП.
В своей природоохранной стратегии WWF России уделяет особое внимание партнерству с компаниями как одному из самых эффективных способов достижения природоохранных целей. Развитие Дальнего Востока является одной из приоритетных государственных задач. Однако выполнить ее можно только при условии минимизации негативных воздействий на окружающую среду, в том числе со стороны энергетического сектора. По статистике ФСК, более 20% всех отключений электроэнергии на Дальнем Востоке происходит по причине жизнедеятельности птиц. С другой стороны, именно объекты ЛЭП, которые дальневосточные аисты все чаще используют для строительства своих гнезд в бассейне Амура, нередко становятся причиной гибели редких краснокнижных птиц.
Для того чтобы решить эту проблему, 4 года назад, в 2013 году, WWF России и ПАО «ФСК ЕЭС» подписали Соглашение о взаимодействии, в том числе, в области сохранения биоразнообразия и предотвращения гибели птиц, развития и поддержки системы особо охраняемых природных территорий. Амурский филиал WWF России передал энергетикам карты с информацией о местонахождении гнезд дальневосточного аиста и их плотностях в Амурском экорегионе. Эти данные помогают понять, какие линии в первую очередь нуждаются в оборудовании гнездовыми платформами и противоприсадными устройствами, учесть эти моменты при строительстве новых электролиний в ареале дальневосточного аиста.
«В мире насчитывается не более 4000 особей дальневосточного аиста. Эта редкая птица гнездится и выводит потомство в бассейне Амура. Территория, на которой размножаются дальневосточные аисты, наиболее освоена человеком и испытывает сильнейшую антропогенную нагрузку. Все меньше становится высоких деревьев, пригодных для строительства массивных гнезд, и, в то же время, все больше возводится ЛЭП. В качестве альтернативы аисты нередко выбирают линии электропередачи для строительства гнезд. Это грозит неполадками на электролиниях, а для аиста может закончиться смертью. Очень важно, что в ПАО «ФСК ЕЭС» понимают эту проблему и стараются решать её комплексно. Для того чтобы защитить линии от отключения, а аистов от гибели, ПАО «ФСК ЕЭС ведет работу по установке устройств, мешающих птицам строить гнездо в опасных местах, и установке специальных гнездовых платформ на безопасных частях опоры», — говорит Петр Осипов, к.х.н., директор Амурского филиала WWF России.
ФСК ЕЭС за несколько последних лет проведены работы по созданию защитных сооружений, предотвращающих гибель птиц на высоковольтных линиях. Всего по стране компанией с 2013 года установлено почти 80 тысяч, а за первые 9 месяцев 2017 года — почти 31 тысяча таких устройств. Непосредственно на линиях Амурского предприятия магистральных электрических сетей (ПМЭС) в бассейнах рек Амур, Зея в Амурской области с 2013 года установлено около 4 тысяч устройств и за 2017 — свыше 1300.
Продолжение работ требует подробного анализа и прогноза дальнейшего развития ситуации с дальневосточным аистом, проведения оценки эффективности мероприятий на высоковольтных линиях электропередачи по защите редких птиц, изучения природных и социально-экономических условий территории местообитаний дальневосточного аиста. Для этого в 2017 году вместе с экспертами и партнерами WWF России к проекту «Спасем дальневосточного аиста вместе», по инициативе ФСК подключилось Русское географическое общество.
С августа 2017 года Амурская бассейновая комплексная экспедиция РГО начала изучение проблематики защиты дальневосточного аиста при взаимодействии с электросетевой инфраструктурой. Работы велись в бассейне Верхнего Амура и бассейне Среднего Амура в Амурской области.
«Суть исследования заключается в изучении проблематики защиты исчезающего вида – дальневосточного аиста — при взаимодействии с электросетевой инфраструктурой. Сохранение редких видов – отдельное большое направление деятельности Русского географического общества, дальневосточный аист станет десятым видом, попавшим под опеку Общества. Территорией исследования являются участки, прилегающие к местообитаниям дальневосточного аиста в Амурской и в Еврейской автономной областях. Амурское областное отделение РГО надеется в сотрудничестве с партнерами этого исследования продолжить соответствующие работы в рамках Амурской экспедиции в следующие годы», — говорит Геннадий Илларионов, председатель Амурского областного отделения РГО, руководитель Амурской экспедиции РГО.
Основная цель проекта «Спасем дальневосточного аиста вместе» – выработка научно обоснованного подхода к оценке численности популяции и определению мест обитания дальневосточного аиста для определения перечня эффективных охранных мероприятий, способствующих сохранению этой редкой птицы и, одновременно, повышению надежности функционирования объектов электросетевого хозяйства.
Фото Юрия ГАФАРОВА, WWF России.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- В Амурской области за год установлено свыше 1300 безопасных "гнезд" для дальневосточного аиста
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