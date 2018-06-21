|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Среда| 27 Июня, 03:12 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
На Азиатско-Тихоокеанском парламентском форуме во Владивостоке Виктор Ишаев огласил приветствие Президента РФ
28 января во Владивостоке на церемонии открытия Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума Виктор Ишаев огласил приветствие Президента Российской Федерации Владимира Путина.
В приветствии главы государства, в частности, отмечается: «Ваша встреча идет в русле мероприятий завершившегося председательства России в форуме «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество», кульминацией которого стал саммит лидеров здесь же – во Владивостоке. На этом саммите было подтверждено стремление всех стран АТР к совместной работе в интересах устойчивого развития региона, укрепления его роли как движущей силы глобального экономического роста.
Парламентарии вносят весомый вклад в достижение этой стратегической цели. Результаты вашей законотворческой деятельности во многом определяют направления и динамику социально-экономического прогресса и призваны содействовать более полной реализации огромного потенциала региона. Прежде всего – за счет развития интеграции, стимулирования торговли, поощрения инвестиций и конкуренции, открытия рынков, ликвидации протекционистских барьеров, совершенствования транспортной инфраструктуры.
Парламентская дипломатия направлена и на повышение уровня взаимного доверия между странами АТР. Важно совместно противостоять существующим вызовам и угрозам, общими усилиями создавать внеблоковую архитектуру на базе принципов равной и неделимой безопасности для всех. И, конечно, регулярные встречи законодателей помогают в расширении гуманитарных связей и взаимопроникновении культур, укрепляют дружеское расположение народов региона друг к другу.
В последние годы авторитет и влияние Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума значительно возросли. Свидетельство тому – представительный состав участников нынешней встречи. Во Владивосток приехали более 300 гостей из 33 стран, а также руководители крупных международных организаций и объединений – включая ООН, ШОС, Межпарламентскую Ассамблею СНГ, Совет Европы, Парламентскую ассамблею ОБСЕ. Убежден, что ваша работа будет продуктивной. А ее итоги – будут способствовать обеспечению стабильности и процветания Азиатско-Тихоокеанского региона».
Сегодня же во Владивостоке состоялись рабочие встречи Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко и губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским, сообщает пресс-служба Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочного представителя Президента РФ в ДФО.
Журнал "Дальневосточный капитал".
- Дальнему Востоку нужен другой МРОТ
- Нефтегазовый расклад
- Приморье будет отвечать за биологическую безопасность в АТР
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- В Приморье вырастили 25 тонн сазанов и осетров
- В Хэйхэ обсудили вопросы банковского сотрудничества и здравоохранения приграничных территорий
- Итоги "АмурЭкспоФорума-2018": 19 золотых медалей и одно "серебро"
- На "АмурЭкспоФоруме-2018" прошёл первый этап благотворительного телемарафона "Крылья"
- Амурская международная выставка "АмурЭкспоФорум-2018" продолжает работу
- В Благовещенске в первый день выставку "АмурЭкспоФорум-2018" посетили 3000 человек
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.