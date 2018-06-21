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На Азиатско-Тихоокеанском парламентском форуме во Владивостоке Виктор Ишаев огласил приветствие Президента РФ

В церемонии открытия Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ) во Владивостоке на острове Русский принял участие Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев.

28 января во Владивостоке на церемонии открытия Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума Виктор Ишаев огласил приветствие Президента Российской Федерации Владимира Путина.

В приветствии главы государства, в частности, отмечается: «Ваша встреча идет в русле мероприятий завершившегося председательства России в форуме «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество», кульминацией которого стал саммит лидеров здесь же – во Владивостоке. На этом саммите было подтверждено стремление всех стран АТР к совместной работе в интересах устойчивого развития региона, укрепления его роли как движущей силы глобального экономического роста.

Парламентарии вносят весомый вклад в достижение этой стратегической цели. Результаты вашей законотворческой деятельности во многом определяют направления и динамику социально-экономического прогресса и призваны содействовать более полной реализации огромного потенциала региона. Прежде всего – за счет развития интеграции, стимулирования торговли, поощрения инвестиций и конкуренции, открытия рынков, ликвидации протекционистских барьеров, совершенствования транспортной инфраструктуры.

Парламентская дипломатия направлена и на повышение уровня взаимного доверия между странами АТР. Важно совместно противостоять существующим вызовам и угрозам, общими усилиями создавать внеблоковую архитектуру на базе принципов равной и неделимой безопасности для всех. И, конечно, регулярные встречи законодателей помогают в расширении гуманитарных связей и взаимопроникновении культур, укрепляют дружеское расположение народов региона друг к другу.

В последние годы авторитет и влияние Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума значительно возросли. Свидетельство тому – представительный состав участников нынешней встречи. Во Владивосток приехали более 300 гостей из 33 стран, а также руководители крупных международных организаций и объединений – включая ООН, ШОС, Межпарламентскую Ассамблею СНГ, Совет Европы, Парламентскую ассамблею ОБСЕ. Убежден, что ваша работа будет продуктивной. А ее итоги – будут способствовать обеспечению стабильности и процветания Азиатско-Тихоокеанского региона».

Сегодня же во Владивостоке состоялись рабочие встречи Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктора Ишаева с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко и губернатором Приморского края Владимиром Миклушевским, сообщает пресс-служба Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока –  полномочного представителя Президента РФ в ДФО.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Владивосток  саммит АТЭС - 2012  Владимир Путин  АТПФ  о. Русский  Виктор Ишаев 


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