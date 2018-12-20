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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Понедельник| 28 Января, 15:18 |
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Амурская область примет участие в Российском инвестиционном форуме
Делегация Приамурья во главе с губернатором Василием Орловым примет участие в Российском инвестиционном форуме, который пройдет 14-15 февраля в Сочи.
Как рассказала министр экономического развития и внешних связей области Людмила Старкова, регион примет участие в большинстве мероприятий деловой программы. В этом году главная тема форума - разработка и реализация национальных проектов, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Впервые на форум привезут инвестиционные проекты Амурской области. На площадке выставки Российского инвестиционного форума будет работать кейс-зона, в рамках которой участники смогут презентовать свой инвестиционный проект. Приамурье расскажет о проекте транспортно - логистического комплекса вблизи международного моста через р. Амур и презентует инвестиционный потенциал Амурской области.
«Для участия в серии презентаций инвестиционных проектов необходимо подать заявку на участие. В Агентстве по привлечении инвестиций готовы помочь в её оформлении. Каждый проект, прошедший отбор, сможет быть продемонстрирован перед инвесторами», - рассказал о проекте директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов.
Международный инвестиционный форум "Сочи-2019" является одним из крупнейших событий в экономической жизни страны: здесь на самом высоком уровне проходят международные встречи экономистов и бизнесменов и заключаются крупные контракты. Ожидается, что участие в форуме примет Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.
Прямые онлайн-трансляции ключевых сессий доступны на сайте форума. Деловая-программа по ссылке: http://rusinvestforum.org/program/programma-foruma/.
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