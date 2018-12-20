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В Приамурье появится мобильная лаборатория для геологического надзора
Средства на приобретение многофункциональной лаборатории предусмотрены в областном бюджете по заявке министерства природных ресурсов региона
Мобильная экологическая лаборатория представляет собой мобильный аналитический комплекс с возможностью проведения автономной работы в заданной точке местности и выполнения широкого спектра задач: экспресс-анализа физико-химических параметров воды, измерения концентраций загрязняющих веществ и контроля источников сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Лаборатория оснащена современным оборудованием, использует высококачественные быстрорастворимые реактивы.
Все это обеспечивает высокую точность определения содержащихся в воде соединений. Преимущества:
1. Доставка к месту забора проб специалистов и лабораторного оборудования, даже в самые труднодоступные районы.
2. Оперативное обнаружение, предупреждение и количественный химический анализ опасных химических веществ.
3. Универсальность - возможность доукомплектации приборами в зависимости от целей и задач.
4. Использование в климатических зонах с температурой окружающей среды от - 40oС до +40oС.
«Кроме этого рассматривается вопрос приобретения специальных технических средств, позволяющих оперативно и достоверно устанавливать и подтверждать незаконное пользование недрами, дистанционно контролировать соблюдение недропользователями лицензионных условий и требований технических проектов. К этим средствам в первую очередь относятся беспилотные летательные аппараты, оснащенные мощными видеокамерами и GNSS-модулями. Хочу отметить, что в этом вопросе мы тоже будем на передовой. Среди субъектов Дальнего Востока мы первый субъект, который внедряет такой тип экологического контроля», - отметил министр природных ресурсов области Сергей Маху.
Геологический контроль направлен на соблюдение норм, стандартов и правил в области изучения, использования и охраны недр. Вред, причинённый недрам вследствие нарушения законодательства, подлежит возмещению лицами, его причинившими, в добровольном или в судебном порядке. Иски о компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, могут быть предъявлены в течение двадцати лет.
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