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Понедельник| 09 Июля, 23:30 |
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Министром экономического развития Амурской области стал Василий Орлов
В правительстве Амурской области произошел ряд кадровых изменений. О них стало известно 27 мая на совещании под руководством губернатора Олега Кожемяко.
Официально было объявлено о появлении двух новых министерств — пожарной безопасности и гражданской защиты и внутренней и информационной политики.
Марина Дедюшко назначена заместителем председателя правительства с переподчинением ей некоторых министерств. На ранее занимаемую ею должность министра экономического развития Амурской области назначен ее заместитель Василий Орлов.
Еще одним зампредом стал Владислав Бакуменко. Основными направлениями его работы станут вопросы, касающиеся сельскохозяйственной отрасли.
Руководителем министерства внутренней и информационной политики Амурской области назначена Галина Хохлова, ранее замещавшая должность заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства области.
Исполняющим обязанности министра пожарной безопасности и гражданской защиты Амурской области назначен Виктор Герасимович, ранее возглавлявший управление гражданской защиты и пожарной безопасности.
Руководителем министерства юстиции области назначена Елена Воробьева, ранее возглавлявшая государственно-правовое управление аппарата губернатора и правительства области.
Новым руководителем аппарата губернатора и правительства области назначен Сергей Житник, ранее замещавший должность заместителя руководителя аппарата-руководителя контрольного управления.
Данные кадровые решения осуществлены за счет сокращения отдельных должностей в правительстве области и не повлекут за собой увеличения расходов на содержание вновь образованных органов исполнительной власти области, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
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