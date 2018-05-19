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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 30 Мая, 01:28 |
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В Хэйхэ обсудили вопросы банковского сотрудничества и здравоохранения приграничных территорий
При поддержке министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства, а также правительства КНР состоялась встреча банковских структур России и Китая.
Руководители и представители кредитных организаций презентовали свои возможности и обсудили вопросы сотрудничества.
С китайской стороны на встрече присутствовали Хэйхэйское отделение Народного Банка Китая, Банк связи КНР, Промышленный Банк Китая, Банк Лунцзян, Почтовый сберегательный банк и другие финансовые организации, а также крупные компании г. Хэйхэ.
Российскую сторону представляли Благовещенский филиал ПАО АКБ Связь-Банк, ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», Банк ВТБ (ПАО), Благовещенское отделение ПАО «Сбербанк», Банк «Восточный».
Участники встречи выступили с докладами и презентациями. После этого состоялись переговоры в формате b2b по отдельным направлениям сотрудничества.
Также в Хэйхэ обсудили вопросы здравоохранения приграничных территорий, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Заместитель мэра г. Хэйхэ Чэнь Сяоцзе сообщила гостям о намерении создать «высокотехнологичную площадку для обмена опытом китайских и российских партнеров и партнеров из других стран», что позволит стимулировать глубокую интеграцию трансграничных отраслей, таких как здравоохранение, пенсионное обеспечение, туризм, производство лекарств и продуктов. Это, по мнению г-жи Чэнь Сиоцзе, будет оказывать влияние на дальнейшее развитие индустрии «всестороннего здравоохранения и благосостояния здоровья народов г. Хэйхэ и Амурской области».
Первый заместитель министра здравоохранения Амурской области Елена Николаева поблагодарила китайских коллег за приглашение принять участие в мероприятиях ярмарки.
«Амурчане, как и жители других регионов нашей страны, с большим уважением относятся к традиционной китайской медицине, которая зарекомендовала себя во всем мире, а также к системе охраны здоровья граждан, принятой в КНР. И мы рады тому, что перспективы сотрудничества наших сопредельных территорий включают в себя и совместную работу в сфере здравоохранения. Как вы знаете, наш Президент Владимир Путин призвал совершенствовать здравоохранение России. Министр Андрей Субботин и его команда прилагают все усилия к тому, чтобы медицинские услуги были максимально доступными и качественными для населения региона. Уверена, китайские власти тоже делают все для сбережения здоровья своего народа. И я также уверена, что эта встреча послужит установлению контактов в профессиональной среде медработников Приамурья и провинции Хэйлунцзян, развитию отрасли здравоохранения на обоих берегах Амура, и в конечном счете – улучшению качества медицинского обслуживания граждан наших стран», - отметила Елена Владимировна.
На совещании «Совместное здоровье и взаимовыгодное будущее» стороны договорились об укреплении сотрудничества по вопросам здравоохранения.
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