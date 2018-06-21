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Расширение Свободного порта Владивосток одобрено
Совет Федерации одобрил распространение режима Свободного порта на Советско-Гаванский муниципальный район Хабаровского края.
Речь идет о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 4 Федерального закона «О Свободном порте Владивосток». Сенаторам закон представил член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко. Он отметил, что закон направлен на расширение перечня территорий муниципальных образований, находящихся под действием режима порто-франко, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.
Как в свою очередь прокомментировал принятие закона Советом Федерации статс-секретарь – заместитель Министра РФ по развитию Дальнего востока Павел Волков, «распространение преференциального режима Свободного порта на Советско-Гаванский муниципальный район позволит привлечь частные инвестиции, создать новые предприятия и, как следствие, приведет к социально-экономическому росту в муниципальном образовании и на Дальнем Востоке в целом». Он уточнил, что 15 инвесторов готовы стать резидентами Свободного порта и реализовать свои проекты в Советско-Гаванском районе. Это проекты по строительству транспортно-перегрузочных комплексов, терминалов по обработке грузов, причальных сооружений, деревообрабатывающих производств, предприятия по производству морепродуктов, лососевого рыбоводного завода, комплекса сортировки твердых коммунальных отходов и другие. По предварительным подсчетам, объем частных инвестиций составит более 54 млрд рублей. В процессе реализации инвестпроектов будет сформировано более 1,8 тысячи новых рабочих мест.
Также законом уточняется порядок нормативно-правового регулирования организаций местного самоуправления на территории Свободного порта. Дополняется глава 11 федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» новой статьей, устанавливающей, что особенности осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления на территории порто-франко устанавливаются ФЗ «О Свободном порте Владивосток.
Напомним, закон был принят Государственной Думой 21 июня 2018 года. Сегодня в режим Свободного порта входит 21 муниципальный район Приморского края, Камчатки, Хабаровского края, Сахалинской области, Чукотки. В Хабаровском крае режим Свободного порта распространен на Ванинский муниципальный район. В 2017 году в границы Свободного порта был включен Углегорский городской округ Сахалинской области.
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