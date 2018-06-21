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В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран

В форуме принимают участие специалисты из России, КНР, КНДР, Южной Кореи, Индии, Австрии, Швеции и США

В Хабаровске открылся Международный научно-практический симпозиум «Сохранение популяции амурского тигра: итоги, проблемы, перспективы».

Организаторы симпозиума — Правительство Хабаровского края, Центр «Амурский тигр», WWF России. Встреча состоится 28-29 июня в Хабаровске и станет одним из ключевых экологических событий года.

Первый подобный международной симпозиум по вопросам сохранения популяции амурского тигра был проведен в Хабаровске в 1993 году. Спустя 25 лет специалисты оценят результаты деятельности правительственных и неправительственных организаций по сохранению и увеличению численности в России самого северного в мире подвида тигра – амурского.

«Главная цель симпозиума, это, конечно, обмен опытом. В том числе, с представителями других государств, так как амурский тигр является трансграничным видом. Наши специалисты за последние годы многого достигли в области сохранения популяции хозяина дальневосточной тайги, и им есть, что рассказать. Будут подведены итоги деятельности за последние 25 лет, а также определены ключевые направления по обеспечению безопасности будущего амурского тигра», — комментирует заместитель Председателя Правительства края – министр природных ресурсов Александр Ермолин.

В Международном симпозиуме примут участие ученые из России, КНР, КНДР, Южной Кореи, Индии, Австрии, Швеции и США, а также представители федеральных структур, органов исполнительной власти, работающих в ареале тигра, ведущих научных учреждений в сфере сохранения биоразнообразия, охотничьих хозяйств, предприятий-лесопользователей, общественных организаций.

«На этом мероприятии мы все, кто вовлечён в процесс сохранения редкой кошки, обернёмся назад.  А посмотреть есть на что. Например, если взглянуть на службу охотничьего надзора, то 25 лет назад она находилась в настолько плачевном состоянии, что было принято единственное на тот момент правильное решение создать специальную инспекцию по охране тигра. Сейчас же служба охотничьего надзора в ареале тигра лучшая в России. Раньше не было ни одного национального парка и казалось, что появление новых федеральных особо охраняемых природных территорий вообще невозможно. А сейчас можно констатировать, что создание системы ООПТ в ареале тигра практически завершена. Надо отметить, что собираемся мы не для того, чтобы хвастаться друг перед другом успехами, нам важно понять, куда идти дальше и произвести анализ ошибок, которые, к сожалению, тоже были допущены. Кроме того, появились новые угрозы, о которых 25 лет и не подозревали», — комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

В программе мероприятия — два пленарных заседания и работа трех секций, на которых участники обсудят угрозы популяции амурского тигра, способы их устранения, пути минимизации конфликтов между хозяином тайги и человеком, совершенствование методов сохранения хищника и его среды обитания, вопросы противодействия правонарушениям в отношении амурского тигра, экологического образования населения.

«В ходе симпозиума будут обсуждаться актуальные вопросы организации территориальной охраны, работы ООПТ, сотрудничества охотничьих департаментов, общественных организаций и всех сторон, заинтересованных в сохранении тигра. Очень важно, что в этом году в симпозиуме принимают участие коллеги из сопредельного государства, которые будут докладывать об организации ООПТ и охране тигриных мест обитания на территории Китая. Это позволит обсудить перспективы международного сохранения тигра во всем ареале, а не только на территории России», — комментирует директор Амурского филиала WWF России Петр Осипов.

Вместе с Управлением Росприроднадзора по Еврейской автономной области WWF России поднял на встрече проблему сохранения экосистем Хинганского ущелья — создания федеральной ООПТ в бассейне реки Помпеевки, которое по разным причинам тормозится уже более 10 лет. 

«В настоящее время территория проектируемого резервата представляет собой один из немногих участков в пределах ЕАО, Малого Хингана, юга Дальнего Востока России с сохранившейся природой мало затронутой влиянием человека. Создаваемый национальный парк вместе с заповедником «Тайпингоу» сможет стать составной частью Российско-Китайского трансграничного резервата «Хинганское ущелье», что имеет огромное международное природоохранное значение для сохранения тигра и огромный потенциал для развития экотуризма между нашими странами», — говорит  Петр Осипов.

Особую актуальность этой работе придает реализация программы по реинтродукции амурского тигра на левобережье Амура, начатая в 2013 году. За эти годы в Амурской и Еврейской автономной областях, в том числе с личным участием президента РФ, было выпущено в общей сложности 10 животных, три из которых — непосредственно на территории предполагаемого национального парка «Помпеевский». Причем две самки уже принесли потомство. В результате в этом районе сформировалась размножающаяся группировка, состоящая минимум из 5 тигров. Таким образом, подтвердилось на практике значение этой территории для восстановления популяции амурского тигра и в целом всего биоразнообразия, а необходимость расширения сети ООПТ на Малом Хингане  стала еще острее.

Еще один доклад, который WWF России подготовил к симпозиуму совместно с Центом «Амурский тигр» и Департаментом охотничьего надзора Приморского края, посвящен системе минимизации конфликтов между человеком и крупными хищниками Дальнего Востока России. По статистике нападения тигра на домашних животных в 2009-2015 гг., более половины из них приходится на собак, четверть — на крупный рогатый скот, в 14% случаев от тигра страдают лошади, в 5%  — другие животные. Главная задача разрешения конфликтных ситуаций — обеспечение безопасности человека, сохранности его имущества и сохранение крупных хищников как биологических видов. Для этого при поддержке WWF России и Центра «Амурский тигр» в Приморском и Хабаровском краях созданы группы по разрешению конфликтов с крупными хищниками, разработаны процедуры по их минимизации, приобретено необходимое оборудование, техника и спецсредства, на регулярной основе ведется обучение специалистов. В Приморском крае на базе в МРОО «Центр «ТИГР» создана инфраструктура для временного содержания и реабилитации крупных хищников и поддерживается мониторинг выпущенных животных.

«Увы, но пока есть хищники, будут и конфликты с ними. Так повелось с первобытных времен, когда первые люди с ужасом прятались от саблезубого тигра. Сейчас, правда, ситуация кардинально поменялась, и современные тигры стараются избегать человека. Но все же проблемы случаются. И чтобы эти контакты между современным человеком и тигром заканчивались для обоих сторон благополучно, долгими усилиями государственных и общественных организаций создана Система по предотвращению или минимизации конфликтов. Анализируя действия различных организаций в мире, можно уверенно говорить, что наша система работает эффективно и, пожалуй, является лучшей в мире. И конечно, это заслуга многих организаций, общими усилиями добивающихся хорошего результата», — комментирует руководитель отдела по редким видам  Амурского филиала WWF России по редким видам, почетный работник охраны природы России Павел Фоменко.

С 2008 по 2015 год в Приморье специалистами охотнадзора и МРОО «Центр «ТИГР» с участием общественных организаций   было обнаружено и спасено 13 тигрят-сирот и изъяты из природы 3 взрослых тигра. Оперативная группа выезжала на 185 сообщений о конфликтных ситуациях, из них 75 оказались реальными и были успешно разрешены.

Завершится Международный научно-практический симпозиум «Сохранение популяции амурского тигра: итоги, проблемы, перспективы» выступлениями модераторов секций с докладами и принятием резолюции Симпозиума.

Досье "Дальневосточного капитала": За последние 100 лет численность популяции тигра в мире сократилась в 25 раз – от 100 до 4 тысяч.  Россия является единственной страной ареала амурского тигра, где численность этого подвида значительно выросла в середине прошлого века, а последние 25 лет является стабильной.  В нашей стране сегодня обитает крупнейшая популяция тигров в едином ареале (более 540 тигров, или около 12% мировой численности).  Это стало возможным благодаря предпринятым мерам охраны, таким как полный запрет на добычу и отлов тигров, создание сети ООПТ, научные исследования. Работа по сохранению амурского тигра на Дальнем Востоке России ведется Администрацией Приморского края, Правительством Хабаровского края и ЕАО при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России.

Автор фото Василий Солкин, WWF России.

Журнал "Дальневосточный капитал"

Теги: wwf России  амурский тигр 


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