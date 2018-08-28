Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 28 Сентября, 11:21 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 65 р.
1 EUR 77 р.
100 JPY 5800 р.
10 CNY 950 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Якутия выбирает "цифру"
свежий номер
Дальневосточный капитал № 8, 2018

Регион сегодня
28.09 |
Международный кинофестиваль стран АТР "Меридианы Тихого" собрал 20 тысяч зрителей
28.09 |
В Благовещенске прошла инаугурация губернатора Амурской области Василия Орлова
28.09 |
Генеральным директором АО "Аэропорт Якутск" стал Сергей Игнатенко
28.09 |
Айсен Николаев вступил в должность главы Республики Саха (Якутия)
27.09 |
Жителям Приморья предлагают зарабатывать по 1,7 млн рублей в год на лимоннике
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:20
Русский принимает гостей Представители власти Приморья - об ожиданиях от Восточного экономического форума
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:09
Иностранные инвесторы создают новые отрасли Среди инвесторов, выбравших Приморье для реализации проектов, в основном - бизнесмены из стран Азиатско-Тихоокеанского региона
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:02
Свободная дюжина Компании Дальнего Востока могу сэкономить миллиарды рублей в свободных таможенных зонах, но без абсурда в этом вопросе пока не обходится
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 15:01
Востребованность электронных виз выросла в 5 раз Приморский край стал первооткрывателем в использовании режима электронных виз, который был введен год назад - в августе 2017 года в пунктах пропуска Свободного порта
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:57
Приморье складывает нефтехимию в кластер Планируемая площадка строительства комплекса расположена на территории Партизанского муниципального района
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
28 Сентября 2018, 09:20 | Регион сегодня

В Благовещенске прошла инаугурация губернатора Амурской области Василия Орлова

Досрочные выборы губернатора в Приамурье были признаны состоявшимися и действительными

В Амурском театре драмы состоялась церемония инаугурации губернатора Амурской области. В церемонии принял участие заместитель Председателя Правительства РФ – полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.

Председатель избирательной комиссии Амурской области Николай Неведомский рассказал о том, что досрочные выборы губернатора в Приамурье были признаны состоявшимися и действительными. Василий Орлов получил более 55% голосов избирателей. Таким образом, в первом туре он был избран губернатором Амурской области. Глава Амуризбиркома вручил Василию Орлову соответствующее удостоверение.

Василий Орлов принес присягу на тексте Конституции Российской Федерации и Устава Амурской области. Он вступил в должность губернатора Приамурья.

Губернатор поблагодарил земляков, поддержавших на выборах его кандидатуру, и выразил слова благодарности Президенту РФ Владимиру Путину за оказанное доверие.

«Очень жаль, что мой дед, почетный житель Благовещенска, Василий Михайлович Ступников не дожил до этого дня. Я думаю, сегодня он бы мной гордился», - сказал Василий Орлов.

Юрий Трутнев поздравил Василия Орлова с вступлением в должность губернатора Приамурья.

«Вам вручили символы власти, но я подчеркну: главное содержание вашей работы – это не власть, а ответственность перед всеми людьми, которые отдали вам свои голоса. В Амурской области очень много работы. Строится вторая очередь космодрома, возводится газоперерабатываюший завод, реализуются масштабные проекты в области сельского хозяйства. Надо сделать так, чтобы и эти, и новые проекты были реализованы. И самое главное: на базе реализации инвестпроектов необходимо создать лучшие условия для жизни людей. Важно добиться улучшений в сферах здравоохранения и образования, выполнить Указ Президента Российской Федерации. Я желаю вам в этом успеха», - обратился Юрий Трутнев к Василию Орлову. Он передал вступившему в должность губернатору Амурской области папку с поручениями Президента и Правительства РФ, относящимися к Приамурью.

После церемонии инаугурации Василий Орлов ответил на вопросы журналистов.

«На территории области реализуется много проектов. Но главный по масштабу – это возведение газоперерабатывающего завода и газохимического комплекса. В ближайшее время мы займемся берегоукреплением набережной Амура, начнем строить канатную дорогу. Завершается строительство автомобильного моста в Китай, есть планы по возведению и железнодорожного моста. Также очень надеюсь, что нам удастся начать проект строительства второго моста через Зею. Проектов много и их можно перечислять очень долго», - рассказал губернатора Амурской области.

Также он отметил, что состав Правительства области укомплектован практически полностью, и это команда, способная решать самые серьезные задачи.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: выборы  инаугурация 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Финансы
31 Августа 2018, 18:47
Дмитрий Суховерхов, председатель Дальневосточного банка ПАО Сбербанк: Продукты Сбербанка адаптированы под территориальные особенности Дальнего Востока Сбербанк стремится посмотреть на Дальний Восток через призму новых задач
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
31 Августа 2018, 18:31
Международный аэропорт Владивосток переходит на особый режим работы Эксплуатацию нового зала осуществляет ФГУП "Президент-Сервис" Управления делами Президента России
статьи раздела
Территория
30 Августа 2018, 10:30
Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:41
Восход "Звезды" продолжается Режим ТОР позволил ускорить строительство суперверфи в Большом Камне и инфраструктуры для нее
статьи раздела
Проект ДК
28 Августа 2018, 14:37
Транспортные коридоры: логика есть, не хватает конкретики На Восточном экономическом форуме развитие проектов "Приморье-1" и "Приморье-2" станут одной из главных тем
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика