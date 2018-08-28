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Пятница| 28 Сентября, 11:21 |
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В Благовещенске прошла инаугурация губернатора Амурской области Василия Орлова
В Амурском театре драмы состоялась церемония инаугурации губернатора Амурской области. В церемонии принял участие заместитель Председателя Правительства РФ – полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Амурской области.
Председатель избирательной комиссии Амурской области Николай Неведомский рассказал о том, что досрочные выборы губернатора в Приамурье были признаны состоявшимися и действительными. Василий Орлов получил более 55% голосов избирателей. Таким образом, в первом туре он был избран губернатором Амурской области. Глава Амуризбиркома вручил Василию Орлову соответствующее удостоверение.
Василий Орлов принес присягу на тексте Конституции Российской Федерации и Устава Амурской области. Он вступил в должность губернатора Приамурья.
Губернатор поблагодарил земляков, поддержавших на выборах его кандидатуру, и выразил слова благодарности Президенту РФ Владимиру Путину за оказанное доверие.
«Очень жаль, что мой дед, почетный житель Благовещенска, Василий Михайлович Ступников не дожил до этого дня. Я думаю, сегодня он бы мной гордился», - сказал Василий Орлов.
Юрий Трутнев поздравил Василия Орлова с вступлением в должность губернатора Приамурья.
«Вам вручили символы власти, но я подчеркну: главное содержание вашей работы – это не власть, а ответственность перед всеми людьми, которые отдали вам свои голоса. В Амурской области очень много работы. Строится вторая очередь космодрома, возводится газоперерабатываюший завод, реализуются масштабные проекты в области сельского хозяйства. Надо сделать так, чтобы и эти, и новые проекты были реализованы. И самое главное: на базе реализации инвестпроектов необходимо создать лучшие условия для жизни людей. Важно добиться улучшений в сферах здравоохранения и образования, выполнить Указ Президента Российской Федерации. Я желаю вам в этом успеха», - обратился Юрий Трутнев к Василию Орлову. Он передал вступившему в должность губернатору Амурской области папку с поручениями Президента и Правительства РФ, относящимися к Приамурью.
После церемонии инаугурации Василий Орлов ответил на вопросы журналистов.
«На территории области реализуется много проектов. Но главный по масштабу – это возведение газоперерабатывающего завода и газохимического комплекса. В ближайшее время мы займемся берегоукреплением набережной Амура, начнем строить канатную дорогу. Завершается строительство автомобильного моста в Китай, есть планы по возведению и железнодорожного моста. Также очень надеюсь, что нам удастся начать проект строительства второго моста через Зею. Проектов много и их можно перечислять очень долго», - рассказал губернатора Амурской области.
Также он отметил, что состав Правительства области укомплектован практически полностью, и это команда, способная решать самые серьезные задачи.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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