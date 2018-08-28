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Пятница| 28 Сентября, 17:54 |
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Амурской областной детской клинической больнице банк ВТБ передал сертификат на 1,5 млн рублей
Волшебная атмосфера «Алисы в зазеркалье», магические фокусы Безумного Шляпника, и заводные конкурсы клоунессы Клёпы… В этот день больница превратилась в страну чудес, сошедшую с экрана телевизора вместе с легендарными героями передачи «Спокойной ночи, малыши!». Филя и Степашка, самые что ни на есть настоящие, пришли в гости к маленьким пациентам больницы, чтобы помочь им поскорее выздороветь.
В этом году программе банка ВТБ «Мир без слез» исполнилось 15 лет. За это время более 100 детских больниц от Калининграда до Владивостока получили помощь в виде необходимого оборудования, лекарств и расходных материалов. Главным подарком для детской больницы Благовещенска стала уродинамическая система для стандартизованных ICS исследований.
«Благодарим организаторов этой трогательной и нужной акции за готовность помогать отдельным учреждениям здравоохранения и медицинскому сообществу в целом, — отметила Елена Николаева, первый заместитель министра здравоохранения Амурской области. — За последние годы такие понятия как “социально ответственный бизнес” и “бизнес с человеческим лицом” стали не просто словами. Это реальная помощь реальных людей: успешных предпринимателей, спонсоров, волонтеров, всех тех, кто не может пройти мимо человеческого горя. Теперь нашим надежным партнером стал и банк ВТБ».
О преимуществах нового лечения рассказал главный врач больницы Руслан Белоус: «Оборудование, которое будет приобретено на благотворительные средства, это приятный и неожиданный подарок. Наша уродинамическая система вышла из строя, а так как это дорогостоящая техника, несколько лет нам приходилось изыскивать иные способы обследования. Новое оснащение позволит максимально качественно проводить исследования, оперативно ставить диагноз и эффективно лечить детей и подростков».
Елена Калашникова, начальник отдела опеки и охраны здоровья администрации города Благовещенска, также обратилась к представителям банка ВТБ со словами благодарности: «Оказанная поддержка идет исключительно во благо, помогает обрести нашим детям здоровье и быть счастливыми в будущем».
Юрий Левченко, заместитель руководителя Департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ, отметил: «Сегодняшняя акция “Мир без слез” не первая на Дальнем Востоке: на протяжении последних трех лет банк помог приобрести оборудование больницам Владивостока, Хабаровска, Якутска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского на общую сумму более 18 миллионов рублей. В Амурской области банк присутствует более 20 лет, мы активно работаем с региональным бизнесом, обслуживаем более 2500 клиентов, на 1 сентября 2018 года кредитно-документарный портфель в сегменте среднего и малого бизнеса составляет 7,8 млрд рублей. Мы уверены, акция “Мир без слез” также послужит поддержке региона».
О самой акции «Мир без слез» рассказал Александр Ерофеев, начальник управления спонсорства и клиентских мероприятий — вице-президент банка ВТБ: «В этом году на оказание финансовой помощи учреждениям здравоохранения ВТБ выделил более 40 миллионов рублей. В Благовещенск “Мир без слез” приезжает впервые — для того, чтобы помочь маленьким пациентам Амурской областной детской клинической больницы поскорее выздороветь. Мы надеемся, что и в дальнейшем будем сотрудничать в области поддержки здравоохранения, ведь социальная политика ВТБ является неотъемлемой частью стратегии развития Банка».
Всего в этом году акции проходят в 21 городе России. Помощь на приобретение медицинского оборудования уже получили детские больницы Улан-Удэ, Рязани, Калуги, Иваново, Ростова-на-Дону, Костромы, Москвы, Грозного, Тамбова, Каменска-Уральского, Нижнекамска, Иркутска, Пятигорска, Оренбурга, Калининграда, Первоуральска. Впереди акцию ждут еще сотни маленьких пациентов, нуждающихся в лечении и искренней поддержке.
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