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В Приамурье космодром "Восточный" готов к запуску РКН "Союз-2.1б"
Сегодня, 28 ноября, с первого российского гражданского космодрома "ВОСТОЧНЫЙ" запланирован пуск ракеты космического назначения в составе ракеты-носителя «Союз-2.1б», разгонного блока «Фрегат», космического аппарата гидрометеорологического обеспечения «Метеор-М» №2-1 и 18 малых космических аппаратов попутной нагрузки, сообщает Госкорпорация «РОСКОСМОС».
Пуск РКН «Союз-2.1б» состоится в 8:41:46 мск.
Космический аппарат (КА) «Метеор-М» № 2-1 входит в состав космического комплекса гидрометеорологического и океанографического обеспечения «Метеор-3М» и космической системы на его основе. Государственным заказчиком является Госкорпорация «РОСКОСМОС», заказчиками – Минобороны России и Росгидромет.
Космический аппарат «Метеор-М» № 2-1 предназначен для получения глобальных и локальных изображений облачности, поверхности Земли, ледового и снежного покровов в видимом, ИК и микроволновом (в том числе сантиметровом) диапазонах; данных для определения температуры морской поверхности и радиационной температуры подстилающей поверхности; данных о распределении озона в атмосфере и его общего содержания; данных для определения общего содержания малых газовых компонентов атмосферы; данных о спектральной плотности энергетических яркостей уходящего излучения для определения вертикального профиля температуры и влажности в атмосфере, а также для оценки составляющих радиационного баланса системы «Земля – атмосфера».
Как сообщал ранее журнал "Дальневосточный капитал", за вторым пуском будут наблюдать со смотровых площадок жители и гости Амурской области. Все смотровые площадки созданы на базе кафе, расположенных вдоль федеральной трассы "Амур". Кафе «Оазис» и «Гагаш» находятся вблизи г. Шимановск и Шимановском районе, «Русь» - Свободненский район, «Меркурий» - ЗАТО Циолковский.
Фото Госкорпорация «РОСКОСМОС».
Журнал "Дальневосточный капитал".
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