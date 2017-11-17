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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 11, 2017
28.11 |РН "Союз-2.1б" на целевую орбиту не вышел
28.11 |В Приморье откроют фабрику для благоустройства
28.11 |В правлении ПАО КБ "Восточный" новый рулевой
28.11 |"СОЮЗ-2.1Б" стартовал с космодрома Восточный в Приамурье
28.11 |В Приморье за год побывали более 13 тысяч круизных туристов
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28 Ноября 2017, 21:32 | Регион сегодня
РН "Союз-2.1б" на целевую орбиту не вышел
В настоящее время ведётся анализ информации
28 ноября с космодрома ВОСТОЧНЫЙ в Амурской области осуществлён пуск РН «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». Основной задачей пуска являлось выведение на солнечно-синхронную орбиту космического аппарата «Метеор-М» № 2-1, сообщает Роскосмос.
В результате работы РН «Союз-2.1б» головной блок в составе РБ «Фрегат» и КА «Метеор-М» был выведен на заданную промежуточную орбиту. Однако в ходе первого планового сеанса связи с космическим аппаратом не удалось установить связь по причине его отсутствия на целевой орбите. В настоящее время ведётся анализ информации.
Фото Роскосмос.
Фото: roscosmos.ru
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/28/11/2017/5a1cd2599a794707e492c5a8?from=newsfeed
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/28/11/2017/5a1cd2599a794707e492c5a8?from=newsfeed
Фото: roscosmos.ru
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/28/11/2017/5a1cd2599a794707e492c5a8?from=newsfeed
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/28/11/2017/5a1cd2599a794707e492c5a8?from=newsfeed
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17 Ноября 2017, 17:55Дальневосточные дороги - уже не для дураков Так уж получилось, что в этом году я проехал, и не один раз, по всем федеральным дорогам юга Дальнего Востока. Колесами собственного автомобиля проверил состояние трасс "Уссури", "Амур" и "Восток". Надо сказать, что езжу я по ним ежегодно и имею возможность сравнить, что было в недалеком прошлом и что есть сейчас. По моему личному рейтингу, на первом месте стоит трасса "Амур".