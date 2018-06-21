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29 Января 2013, 21:59 | Регион сегодня

Губернатор Амурской области Олег Кожемяко выступил на международном парламентском форуме АТР

29 января в конгресс-центре Дальневосточного федерального университета состоялась презентация "Программ развития регионов Сибири и Дальнего Востока и инициативы Российской Федерации в сфере многостороннего научного сотрудничества в АТР" в рамках Азиатско-Тихоокеанского парламентского формума, который проходит во Владивостоке на о. Русский. Одним из выступающих стал и глава Приамурья Олег Кожемяко.
В лице председателя межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», которую он возглавляет с 2010 года,  губернатор Амурской области представил делегатам презентацию о перспективах международного сотрудничества Дальнего Востока, сообщает Portamur.ru.
 
«Дальний Восток — самый крупный регион России и его развитие всегда было связано с прорывными проектами  и программами, — начал свое выступление Олег Кожемяко. — Сочетание природно-ресурсного и экономического потенциала определяет основные конкурентные преимущества Дальнего Востока региона и перспективные направления международного сотрудничества».
 
В своем докладе глава амурского региона рассказал о работе по созданию на Дальнем Востоке металлургического кластера. Олег Кожемяко отметил, что в ближайшей перспективе планируется освоение новой крупной угольной провинции — Гербинако-Огоджинского угленосного района в Амурской области с общим запасом 14,6 миллиардов тонн каменного угля.
 
«На фоне высокой мировой конъюнктуры нефти на Дальнем Востоке будет сформирован редкоземельный кластер, в рамках которого будут созданы новые мощности по добычи и переработке сырья, — сказал губернатор Приамурья Олег Кожемяко. — Строительство магистральных нефтепроводов (ВСТО–I и ВСТО–II) и газопроводов (Якутия — Хабаровск — Владивосток; Сахалин — Хабаровск — Владивосток) позволят сформировать на Дальнем Востоке мощный нефтеперерабатывающий и газохимический комплекс глубокой переработки сырья. В долгосрочной перспективе планируется продолжить наращивать производство электроэнергии для обеспечения растущих потребностей развивающейся региональной экономики, поставок в объединенную энергосистему России и стран Азиатско-тихоокеанского региона. Для этого планируется строительство новых ТЭЦ, ТЭС в Амурской и Сахалинской областях, Хабаровском и Приморском краях».
 
Сегодня, 29 января, в рамках форума стран АТР состоялось также официальное открытие экспозиции субъектов Дальнего Востока, в котором представлена Амурская область. Специалисты отмечают интерес иностранных инвесторов к проекту горно-металлургического кластера, энергетике региона, работе Фонда развития Дальнего Востока. Представители амурских министерств провели переговоры с представителями фонда, где обсуждались вопросы механизма финансирования инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба правительства Амурской области. 
 
Завтра, в четвертый день работы форума, делегаты обсудят вопросы регионального сотрудничества в странах Азиатско-тихоокеанского региона. Завершится форум 30 января подписанием резолюции, в которой будут отражены все достигнутые договоренности стран участниц. 
Теги: о.Русский  АТПФ  Владивосток  Олег Кожемяко  инвестиции 


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