|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 06 Июля, 10:39 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018
06.07 |Юрий Трутнев: Практически все работает, одно надо "подтянуть"
05.07 |Во Владивостоке будет открыт бесплатный пункт приема автопокрышек
05.07 |Паром для связи Командорских островов с Камчаткой начнут строить в этом году
05.07 |На Камчатке установили памятный знак "нулевой километр камчатского авиапассажира"
05.07 |На ВЭФ во Владивостоке Хабаровский край представит 15 инвестпроектов
21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
29 Января 2013, 21:59 | Регион сегодня
Губернатор Амурской области Олег Кожемяко выступил на международном парламентском форуме АТР
29 января в конгресс-центре Дальневосточного федерального университета состоялась презентация "Программ развития регионов Сибири и Дальнего Востока и инициативы Российской Федерации в сфере многостороннего научного сотрудничества в АТР" в рамках Азиатско-Тихоокеанского парламентского формума, который проходит во Владивостоке на о. Русский. Одним из выступающих стал и глава Приамурья Олег Кожемяко.
В лице председателя межрегиональной ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье», которую он возглавляет с 2010 года, губернатор Амурской области представил делегатам презентацию о перспективах международного сотрудничества Дальнего Востока, сообщает Portamur.ru.
«Дальний Восток — самый крупный регион России и его развитие всегда было связано с прорывными проектами и программами, — начал свое выступление Олег Кожемяко. — Сочетание природно-ресурсного и экономического потенциала определяет основные конкурентные преимущества Дальнего Востока региона и перспективные направления международного сотрудничества».
В своем докладе глава амурского региона рассказал о работе по созданию на Дальнем Востоке металлургического кластера. Олег Кожемяко отметил, что в ближайшей перспективе планируется освоение новой крупной угольной провинции — Гербинако-Огоджинского угленосного района в Амурской области с общим запасом 14,6 миллиардов тонн каменного угля.
«На фоне высокой мировой конъюнктуры нефти на Дальнем Востоке будет сформирован редкоземельный кластер, в рамках которого будут созданы новые мощности по добычи и переработке сырья, — сказал губернатор Приамурья Олег Кожемяко. — Строительство магистральных нефтепроводов (ВСТО–I и ВСТО–II) и газопроводов (Якутия — Хабаровск — Владивосток; Сахалин — Хабаровск — Владивосток) позволят сформировать на Дальнем Востоке мощный нефтеперерабатывающий и газохимический комплекс глубокой переработки сырья. В долгосрочной перспективе планируется продолжить наращивать производство электроэнергии для обеспечения растущих потребностей развивающейся региональной экономики, поставок в объединенную энергосистему России и стран Азиатско-тихоокеанского региона. Для этого планируется строительство новых ТЭЦ, ТЭС в Амурской и Сахалинской областях, Хабаровском и Приморском краях».
Сегодня, 29 января, в рамках форума стран АТР состоялось также официальное открытие экспозиции субъектов Дальнего Востока, в котором представлена Амурская область. Специалисты отмечают интерес иностранных инвесторов к проекту горно-металлургического кластера, энергетике региона, работе Фонда развития Дальнего Востока. Представители амурских министерств провели переговоры с представителями фонда, где обсуждались вопросы механизма финансирования инвестиционных проектов, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.
Завтра, в четвертый день работы форума, делегаты обсудят вопросы регионального сотрудничества в странах Азиатско-тихоокеанского региона. Завершится форум 30 января подписанием резолюции, в которой будут отражены все достигнутые договоренности стран участниц.
Loading...
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Расширение Свободного порта Владивосток одобрено
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Хабаровском крае в АО "Санаторий Уссури" введено внешнее наблюдении
- Дальнему Востоку нужен другой МРОТ
- Нефтегазовый расклад
- Приморье будет отвечать за биологическую безопасность в АТР
- Путин назначил врио губернатора Амурской области
- В Приморье вырастили 25 тонн сазанов и осетров
- В Хэйхэ обсудили вопросы банковского сотрудничества и здравоохранения приграничных территорий
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram