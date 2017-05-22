|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 30 Мая, 09:27 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Благовещенске на "АмурЭкспоФоруме" установили подземные урны с раздельным сбором мусора
На второй день на площади Общественно-культурного центра компания «ЭкоЛайф» установила подземные урны с раздельным сбором мусора. И их тут же купила одна из управляющих компаний Благовещенска.
В тему экологии на выставке есть настоящие зеленые насаждения на продажу, деревянные домики и баня-бочка, работает фотовыставка Амурского фотографического общества о природе и людях Приамурья. Компания Lumen+ организовала фотозону со светящимися оленятами и деревьями, выполненными по технологии 3D-ручки.
Компания «Экотех Амур» представила энергосберегающие технологии: тепловые насосы и солнечные панели. Благодаря новым разработкам они имеют повышенную эффективность, а стоимость будет ниже, чем у аналогов. Оборудование может быть использовано в жилищном и промышленном строительстве, а сельском хозяйстве – для производства электроэнергии и обогрева помещений.
А «Уральская марка» представила снегоболотоход «Бобр», который не только имеет комфортное управление и высокую проходимость, но и благодаря резинометаллическим гусеницам может без вреда для природы использоваться охотоведами и геологами.
Одной из главных экологических экспозиций представила компания «ЭкоЛайф». На площади ОКЦ были установлены образцы подземной урны для общественных мест и дворовый комплекс контейнерной площадки для раздельного сбора мусора.
Подземные урны для раздельного сбора мусора можно устанавливать в парках, возле автобусных остановок и в других общественных местах. Предлагается ставить не одну, а три урны рядом, как это делается в европейских странах: для сбора твёрдых бытовых отходов, пластика и стекла. Они различаются по цвету. По размеру такая урна не отличается от обычной, но под землёй она имеет вместительный металлический короб объёмом до 200 литров. Это позволяет держать наружную часть всегда чистой и свободной. Удаляется мусор работниками коммунальных служб просто - путём извлечения мешка.
Дворовый комплекс для раздельного сбора мусора представляет собой металлическую конструкцию, которая имеет 5 контейнеров: для бытовых отходов, стекла, пластика, бумаги и батареек. Имеется отсек для крупногабаритного мусора (мебель, стройматериалы, вышедшие из строя бытовые приборы и т.д.). На комплексе установлена система оповещения управляющей компании, которая срабатывает при заполненности контейнеров.
Впоследствии компания «ЭкоЛайф» планирует организовать в Благовещенске их переработку в электричество и тепловую энергию, тротуарную плитку и картон. Подобный проект уже работает в Хабаровском крае на одной из птицеферм.
— Мы разработали проект, который может избавить Благовещенск от свалок. На строителсьтво завода по глубокой переработке мусора необходимо 10 млн.долларов, но он окупит он себя за два-три года. А то, что завод будет производить, можно будет продавать, — рассказал Геворг Обухов.
На следующей неделе подземными урнами компания планирует оснастить благовещенский двор на ул. Пушкина, 92. Известно, что представленный на «АмурЭкспоФоруме-2017» дворовый комплекс контейнерной площадки для раздельного сбора мусора также купили – одна из управляющих компаний г. Благовещенска.
- 10 компаний из Амурской области, Приморья, ЕАО и Хабаровского края получили медали "АмурЭкспоФорума"
- В Благовещенске на "АмурЭкспоФоруме" установили подземные урны с раздельным сбором мусора
- На "АмурЭкспоФорум-2017" свою продукцию и услуги представили 128 компаний от Урала до Тихого океана (фоторепортаж)
- В Благовещенске открылась Международная выставка-форум "АмурЭкспоФорум-2017"
- "АмурЭкспоФорум-2017" приступил к деловой программе
- В Приморье завершилось обучение первой волны волонтеров Восточного экономического форума
- В Хэйхэ открывается Международная торгово-экономическая ярмарка - партнёр "АмурЭкспоФорума"
- В Благовещенске на набережной реки Амур вырастет "Аллея финансистов"
- На "АмурЭкспоФоруме" обсудят меры поддержки экспортно-ориентированных предприятий Дальнего Востока
- На "АмурЭкспоФоруме" производители колбас представят всю географию
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.