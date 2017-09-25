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На вылов амурской кеты наложено табу
С 28 сентября на Амуре полностью запрещен лов осенней кеты, сообщили ДВК в Амурском территориальном управлении Росрыболовства. Неделей ранее запрет был введен на нижнем Амуре. А сейчас он распространился на бассейн реки в пределах Комсомольского, Амурского, Нанайского и Хабаровского муниципальных районов.
Таким образом, без рыбы остались не только рыбодобывающие предприятия, но и национальные общины, и рыбаки-любители.
«Рыборазводные заводы региона на 27 сентября заполнены икрой кеты только на 5 процентов, в это же время в прошлом году эта цифра была около 50 процентов. Если продолжить добычу лососевых в привычных для Хабаровского края масштабах, через четыре года ловить будет нечего», - заявил СМИ заместитель руководителя Амурского территориального управления Росрыболовства Денис Крылов.
Напомним, что полный запрет на вылов лосося введен и на Сахалине.
По словам специалистов, это мера вызвана малым подходом кеты и необходимостью восстановления популяции, которая подорвана не только варварской добычей, но и климатическими изменениями в мире
Однако запрет, по мнению экспертов, также принципиально не решает проблему, так много у нее составляющих. Одной из них являются рыборазводные заводы.
"Рыборазводные заводы стали одной из угроз эффективности запрета на отлов. Среди подобных предприятий распространена следующая практика: рыба, приплывающая в близкие к заводу реки, принимается за «искусственную и заводскую», и ее не пропускают к естественным нерестилищам. Логично предположить, что в подобных условиях речь идет скорее о восстановлении и пополнении бюджета рыбных заводов, чем о спасении рыбной популяции. Более грамотной мерой в сложившейся ситуации является обеспечение допуска «искусственной» «заводской» рыбы к естественным нерестилищам", - комментирует запрет на промысел осенней кеты Макс Фишман, главный редактор аналитического издания «ГдеРыба?».
К числу мер, предлагаемых экологами, по его словам, относится ликвидация РУЗов – рыбоучетных заграждений, предназначенных для подсчета заходящей на нерест рыбы и предотвращения «заморов» на глубине, когда рыба набивается в нерестилища в больших количествах и погибает. В действительности РУЗы используются как очередное средство вылова рыбы.
"Запрет на отлов рыбы несет в себе значительные риски. Свято место пусто не бывает, и на смену покидающим путины честным рыбакам придут браконьеры, борьба с которыми встает отдельным вопросом. Даже если рыба будет проходить на нерест, она рискует столкнуться с неупорядоченным рыболовством, что также приведет к сокращению мест для лососевых нерестов. Путей решения этой проблемы много: с одной стороны, необходимо ужесточение контроля над реками, что обеспечивается рыбопромышленниками, с другой стороны, требуется внесение изменений в закон о рыболовстве, чтобы ужесточить наказание за незаконный промысел ", - отмечает Макс Фишман.
Олег Кульгин.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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