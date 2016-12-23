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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Четверг| 29 Декабря, 15:41 |
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Один из крупнейших региональных банков привлек с помощью ИС "Восход" 500 млрд рублей
В торжественной церемонии размещения дебютного облигационного займа на «Восходе», которая прошла сегодня в Якутске, приняли участие председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Евгений Чекин, председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Людмила Николаева, первый Вице- президент Ассоциации «НП РТС» Андрей Салащенко, заместитель генерального директора Фонда развития дальнего Востока Анатолий Бобраков. Старт размещения облигаций банка в инвестиционной системе «Восход» ознаменовался традиционным ударом в биржевой гонг.
Алмазэргиэнбанк, основным акционером которого является Правительство Республики Саха (Якутия), планирует направить привлеченные средства на реализацию значимых для региона и всего Дальнего Востока проектов. Организатором размещения в рамках ИС «Восход» выступил один из крупнейших российских брокеров – финансовая группа БКС, в партнёрстве с инвестиционной компанией «Фридом Финанс» и рядом других финансовых организаций. Срок обращения облигаций составляет 1 год. По облигациям предусмотрена выплата ежеквартальных купонов по ставке 12%.
Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Евгений Чекин:
- Республика Саха (Якутия) располагает значительным потенциалом для реализации инвестиционных проектов любого назначения и масштаба. При этом важным приоритетом работы правительства является развитие социальной сферы. Такие динамичные проекты республики, реализуемые при поддержке и под контролем государства, теперь доступны в инвестиционной системе «Восход». Это обязательно даст импульс их активному развитию. Также отрадно, что каждый житель нашей республики сможет при желании принять непосредственное участие в этих проектах и инициативах, которые наши компании смогут успешно реализовать при финансовой поддержке, привлеченной через новые инструменты.
Председатель Правления АКБ Алмазэргиэнбанк АО Людмила Николаева:
- Алмазэргиэнбанк рассматривает инвестиционную систему «Восход», как перспективный механизм привлечения средств инвесторов в реализацию инвестиционно значимых проектов на территории Республика Саха (Якутия). Представляемый выпуск облигаций – важный дебют банка, открывающий его публичную историю на фондовом рынке Российской Федерации и наш вклад в развитие финансового рынка Дальнего Востока.
Первый Вице-президент Ассоциации «НП РТС» Андрей Салащенко:
- Очередное размещение через инвестиционную систему «Восход» демонстрирует востребованность площадки для привлечения с её помощью инвестиций в проекты развития Дальнего Востока. Система «Восход» активно продолжит своё развитие, будут добавлены новые опции, появятся новые партнеры, а также продолжится работа над снижением затрат на совершение сделок. Надеемся, что в новом 2017 году все мы увидим результаты нашей упорной работы, и счёт уже пойдет на миллиарды.
Заместитель генерального директора ФРДВ Анатолий Бобраков:
- Инвестиционная система «Восход» стала реальным механизмом привлечения частного капитала в инвестиционные проекты на Дальнем Востоке. Очередное успешное размещение - пример практического применения инструментов фондового рынка с целью консолидации ресурсов и привлечения финансирования социально значимых проектов в регионе из внебюджетных источников. Это важный сигнал другим компаниям, которые заинтересованы в поиске капитала для реализации проектов.
Досье "Дальневосточного капитала": Инвестиционная система «Восход» – это онлайн-платформа для привлечения акционерного и долгового капитала в динамично развивающиеся компании дальневосточного региона, созданная в 2016 году Ассоциацией участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство РТС» и Фондом развития Дальнего Востока. В ее основе – быстрый, удобный и понятный механизм безопасного доступа к инвестициям и заключению сделок в несколько кликов. Кроме того, в системе «Восход» объединены профессиональная экспертиза проектов и современные инструменты финансового рынка, необходимые для их реализации. Система направлена на повышение доступности финансовых услуг и активное включение в экономическую деятельность населения Дальневосточного федерального округа и России в целом. Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума в сентябре 2016 года назвал систему «Восход» одним из драйверов развития финансовой сферы Дальнего Востока.
Журнал "Дальневосточный капитал".
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