Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Четверг| 29 Декабря, 15:41 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 60 р.
1 EUR 63 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 870 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Кластерный подход и господдержка призваны повысить эффективность лесной отрасли Дальнего Востока
свежий номер
Дальневосточный капитал № 12, 2016

Регион сегодня
29.12 |
Один из крупнейших региональных банков привлек с помощью ИС "Восход" 500 млрд рублей
29.12 |
Агрохолдинги и власти обсудят инвестиционные сельхозпроекты Дальнего Востока и Сибири на международном форуме
28.12 |
На Сахалине строительство Корсаковского логистическо-перерабатывающего центра начнется уже весной
28.12 |
До 1 апреля начнет работать российско-японское предприятие по привлечению инвестиций на Дальний Восток
28.12 |
Как трудоустроиться на должность администратора без опыта в Киеве
статьи раздела
Часовой пояс
23 Декабря 2016, 09:00
Ли Сон У, заведующий кафедрой исследования портов и логистики Корейского морского института: Корее по пути с Китаем и Россией Успех концепции "Один пояс и один путь" и направление политики "Евразийская инициатива"
статьи раздела
Компании
22 Декабря 2016, 15:21
Хабаровский судостроительный завод нащупывает конъюнктуру рынка Хабаровский судостроительный завод (ХСЗ) рассчитывает на своих, дальневосточников. Небольшие пассажирские или промысловые суда - были бы заказчики, заводчане утверждают, что готовы подстроиться под их потребности.
статьи раздела
Финансы
22 Декабря 2016, 12:50
Исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения ПЛЕТЦЕР: Бизнес нам доверяет и чувствует наше плечо Расширение круга банков-партнеров, укрепление связей с бизнес-сообществом региона, повышение рейтинга надежности, 20-процентный рост обращений предпринимателей за поддержкой - таковы итоги работы Гарантийного фонда Приморского края в уходящем году. Об этом "Дальневосточн капиталу" рассказала исполнительный директор фонда Ксения ПЛЕТЦЕР.
статьи раздела
Финансы
22 Декабря 2016, 12:11
Евгений АКСЕНОВ, управляющий партнер СК "ХОСКА": Забота о персонале может быть выгодной Ни для кого не секрет, что в текущих экономических условиях многие компании сознательно сдерживают рост заработных плат. Тем не менее задача удержания ценных сотрудников актуальна во все времена. И именно для решения этого вопроса предприятия стараются сохранять социальные пакеты.
статьи раздела
Вкус жизни
22 Декабря 2016, 09:10
Куда на Дальнем Востоке направить лыжи этой зимой? Статистика демонстрирует рост туристического интереса к Дальнему Востоку. И если до последнего времени основной поток путешественников устремлялся в регион в летний сезон, то сегодня можно констатировать: дальневосточная зима также привлекательна для активного туриста.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Регион сегодня
29 Декабря 2016, 11:08 | Регион сегодня |

Один из крупнейших региональных банков привлек с помощью ИС "Восход" 500 млрд рублей

Крупнейший региональный банк Республики Саха (Якутия) – АКБ "Алмазэргиэнбанк" АО (АЭБ), занимающий 137 позицию в рейтинге российских банков по величине активов, привлек 500 млн рублей с помощью новой инвестиционной системы "Восход", впервые презентованной осенью этого года на Восточном экономическом форуме Фондом развития Дальнего Востока (ФРДВ) и Ассоциацией "НП РТС".

В торжественной церемонии размещения дебютного облигационного займа на «Восходе», которая прошла сегодня в Якутске, приняли участие председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Евгений Чекин, председатель Правления АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО Людмила Николаева, первый Вице- президент Ассоциации «НП РТС» Андрей Салащенко, заместитель генерального директора Фонда развития дальнего Востока Анатолий Бобраков. Старт размещения облигаций банка в инвестиционной системе «Восход» ознаменовался традиционным ударом в биржевой гонг.

Алмазэргиэнбанк, основным акционером которого является Правительство Республики Саха (Якутия), планирует направить привлеченные средства на реализацию значимых для региона и всего Дальнего Востока проектов. Организатором размещения в рамках ИС «Восход» выступил один из крупнейших российских брокеров – финансовая группа БКС, в партнёрстве с инвестиционной компанией «Фридом Финанс» и рядом других финансовых организаций. Срок обращения облигаций составляет 1 год. По облигациям предусмотрена выплата ежеквартальных купонов по ставке 12%.

Председатель Правительства Республики Саха (Якутия) Евгений Чекин:

- Республика Саха (Якутия) располагает значительным потенциалом для реализации инвестиционных проектов любого назначения и масштаба. При этом важным приоритетом работы правительства является развитие социальной сферы. Такие динамичные проекты республики, реализуемые при поддержке и под контролем государства, теперь доступны в инвестиционной системе «Восход». Это обязательно даст импульс их активному развитию. Также отрадно, что каждый житель нашей республики сможет при желании принять непосредственное участие в этих проектах и инициативах, которые наши компании смогут успешно реализовать при финансовой поддержке, привлеченной через новые инструменты.

Председатель Правления АКБ Алмазэргиэнбанк АО Людмила Николаева:

- Алмазэргиэнбанк рассматривает инвестиционную систему «Восход», как перспективный механизм привлечения средств инвесторов в реализацию инвестиционно значимых проектов на территории Республика Саха (Якутия). Представляемый выпуск облигаций – важный дебют банка, открывающий его публичную историю на фондовом рынке Российской Федерации и наш вклад в развитие финансового рынка Дальнего Востока.

Первый Вице-президент Ассоциации «НП РТС» Андрей Салащенко:

- Очередное размещение через инвестиционную систему «Восход» демонстрирует востребованность площадки для привлечения с её помощью инвестиций в проекты развития Дальнего Востока.  Система «Восход» активно продолжит своё развитие, будут добавлены новые опции, появятся новые партнеры, а также продолжится работа над снижением затрат на совершение сделок. Надеемся, что в новом 2017 году все мы увидим результаты нашей упорной работы, и счёт уже пойдет на миллиарды.

Заместитель генерального директора ФРДВ Анатолий Бобраков:

- Инвестиционная система «Восход» стала реальным механизмом привлечения частного капитала в инвестиционные проекты на Дальнем Востоке. Очередное успешное размещение - пример практического применения инструментов фондового рынка с целью консолидации ресурсов и привлечения финансирования социально значимых проектов в регионе из внебюджетных источников. Это важный сигнал другим компаниям, которые заинтересованы в поиске капитала для реализации проектов.

Досье "Дальневосточного капитала": Инвестиционная система «Восход»  –  это онлайн-платформа для привлечения акционерного и долгового капитала в динамично развивающиеся компании дальневосточного региона, созданная в 2016 году Ассоциацией участников финансового рынка «Некоммерческое партнерство РТС» и Фондом развития Дальнего Востока.  В ее основе – быстрый, удобный и понятный механизм безопасного доступа к инвестициям и заключению сделок в несколько кликов. Кроме того, в системе «Восход» объединены профессиональная экспертиза проектов и современные инструменты финансового рынка, необходимые для их реализации. Система направлена на повышение доступности финансовых услуг и активное включение в экономическую деятельность населения Дальневосточного федерального округа и России в целом. Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума в сентябре 2016 года назвал систему «Восход» одним из драйверов развития финансовой сферы Дальнего Востока.

Журнал "Дальневосточный капитал".

 

Теги: Алмазэргиэнбанк  восход 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Отрасль
22 Декабря 2016, 09:15
Власти Хабаровского края намерены поддержать пищевиков и переработчиков "Наш выбор 27" - такое название получил продуктовый бренд Хабаровского края, ставший победителем в конкурсе, организованном региональными властями по созданию логотипа местного производителя.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Вкус жизни
21 Декабря 2016, 10:00
В алмазной республике зафиксирован кинобум Если раньше Республика Саха ассоциировалась с мамонтами, оленями и бриллиантами, то теперь, возможно, к этому ряду прибавится термин "якутское кино".
статьи раздела
Регион сегодня
20 Декабря 2016, 17:46
За год ученые заповедника "Командорский" идентифицировали 207 особей горбатых китов на Камчатке В 2016 году в рамках Программы экологического мониторинга в ходе морских учетов китообразных научные сотрудники заповедника "Командорский" сделали 3420 фотоснимков горбатых китов для фотоидентификации. Последующий анализ данных позволил выявить 207 отдельных особей горбачей, встреченных в акватории заповедника в период открытой навигации малых судов – с мая по ноябрь.
статьи раздела
Регион сегодня
20 Декабря 2016, 17:00
Во Владивостоке состоится презентация новых томов исторического альбома "Пути великих свершений" 23 декабря во Владивостоке в 15.00 часов в ГБУК "Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького" состоится презентация исторического альбома "Пути великих свершений", 5 том "Якутия познает себя" и 6 том "Из глубин древности".
статьи раздела
Регион сегодня
20 Декабря 2016, 15:00
Единственный в России иглу-отель готовится к открытию нового сезона на Камчатке Иглу-комплекс разместился на территории "Начикинского" санатория. Комплекс украшен скульптурными композициями из снега и льда.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика