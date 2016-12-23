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В аэропорту Благовещенска впервые приземлился авиалайнер Боинг–777-200

Вместительный и комфортабельный Боинг-777-200ER будет осуществлять перевозки населения по маршруту Домодедово-Благовещенск-Домодедово.

Прием авиалайнера такого класса стал возможен благодаря большой совместной подготовительной работе Правительства области, авиакомпании «ВИМ-Авиа» и аэропорта Благовещенск, пишет журнал "Дальневосточный капитал".

Судно авиакомпании «ВИМ-Авиа» прибыло в аэропорт Благовещенска из Москвы в 7:15 утра. Для посадки судна такого класса на взлетно-посадочной полосе благовещенского аэропорта были установлены ограничения по взлетной массе. Первым рейсом самолет привез 225 пассажиров и 25 тонн груза. Ожидается, что обратно в Москву борт увезет 310 человек, сообщили "Дальневосточному капиталу" в Правительстве Амурской области.

«Разрешение на полет для Боинга было выдано Росавиацией разово. Планируется, что рейсы по маршруту Домодедово-Благовещенск-Домодедово будут осуществятся до начала января», - рассказал генеральный директор ГУП «Аэропорт Благовещенска» Валерий Шлегель.

Представитель авиакомпании «ВИМ-Авиа» в Амурской области Андрей Камзин сообщил, что все рейсы, включая сегодняшний, пробные.

В настоящее время компания просчитывает целесообразность полетов Боинга - 777 в данном направлении.

Напомним, что договоренность об эксплуатации воздушных судов Боинг - 777 по маршруту Домодедово-Благовещенск-Домодедово была достигнута в июле 2016 года на встрече губернатора области Александра Козлова и руководителя авиакомпании Александра Кочнева.

«Прилет Боинга – результат совместной работы министерства транспорта и строительства области и компании «ВИМ-Авиа». Закупленные компанией Боинги меньше по весу, соответственно аэропорт Благовещенска может их принимать. Летом нам удалось договориться с руководителем компании о том, что Боинг будет находиться на маршруте связывающем Амурскую область и столицу страны. Однако были пожелания и от других регионов. Вопросы его последующих полетов будут решаться с учетом загруженности борта. Мы благодарны авиакомпании, за выполнение обязательства», - сказал губернатор Александр Козлов.

Как отметил губернатор, уже имеется ПСД на строительство взлетно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска, которая позволит принимать самолеты повышенной загруженности и комфортности, такие как Боинги компании «Аэрофлот».

Журнал "Дальневосточный капитал".

Теги: Аэрофлот  Боинг 


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