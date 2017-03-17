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Четверг| 30 Марта, 18:01 |
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В Амурской области началось наполнение водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС
Изменение режимов работы гидроузлов на Бурее, обеспечивающее заполнение водохранилища, было принято Амурским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов с учетом рекомендаций Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы Зейского, Бурейского и Нижне-Бурейского водохранилищ (МРГ). Ему предшествовало подписание межведомственной комиссией акта о готовности ложа водохранилища к затоплению.
Принятие решения о начале наполнения водохранилища обусловлено необходимостью подготовки к пропуску паводка 2017 года. В соответствии с проектом организации строительства в период с июля по август 2017 года дождевой паводок расчетным расходом 7440 м3/сек должен быть пропущен через полностью готовый водосброс, оснащенный сегментными затворами. В настоящее время сбросы частично осуществляются через плоские затворы строительного периода. Кроме того, наполнением водохранилища создаются условия своевременных испытаний и пусков гидроагрегатов с дальнейшей эксплуатацией гидроузла в штатном режиме. В настоящее время два из четырех гидроагрегатов станции готовы к пуску на холостой ход.
Сооружения Нижне-Бурейской ГЭС и гидромеханическое оборудование станции готовы к принятию соответствующего напора и приняты специализированными приемочными комиссиями с участием Ростехнадзора.
Распоряжением Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева Нижне-Бурейское водохранилище включено в перечень водохранилищ России, для которых в установленном порядке согласовываются и утверждаются правила использования водных ресурсов.
В связи с предстоящими изменением гидрологического режима организовано взаимодействие с местными и региональными органами власти, МЧС Бурейского района и Амурской области, областной комиссией по ЧС, Управлением по охране животного мира и особо охраняемым природным территориям Амурской области, по информированию и оперативному реагированию на внештатные ситуации.
Заполнение водохранилища до отметки нормального подпорного уровня (138 м) будет проведено во время летнего паводка.
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